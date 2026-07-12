Los antecedentes de Argentina e Inglaterra, antes del cruce por el Mundial 2026: el histórico partido de 1986 y un último cruce con Marcelo Bielsa involucrado

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 en Atlanta, en un cruce de alta tensión y repleto de historia en las Copas del Mundo.

El cruce entre argentinos y británicos es considerado un clásico intercontinental. A pesar de que se cree que la pica futbolística nació con el encuentro de México 1986 , luego de la Guerra de las Malvinas entre ambos países, lo cierto es que ya en la copa de 1966 los dos equipos tuvieron un cruce con mucha polémica.

En total ambos países se enfrentaron en cinco oportunidades en los Mundiales, dos de ellas en fase de grupos y tres en fases eliminatorias . El historial está repartido: Inglaterra ganó los dos partidos jugados en grupos y una fase eliminatoria, mientras que Argentina eliminó a los Leones las otras dos veces que se enfrentaron en una serie mata mata.

El primer partido entre Argentina e Inglaterra por Mundiales ocurrió en el Mundial de Chile 1962 , por la fase de grupos de aquel torneo. En esa ocasión, los europeos superaron 3-1 a los sudamericanos con tantos de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves. José Sanfilippo , exdelantero de Nacional que falleció semanas atrás, puso el descuento argentino.

Argentina quedó eliminada en fase de grupos de ese torneo, actuación que ya había repetido en Suecia 1958, mientras que Inglaterra pasó segunda por detrás de Hungría y luego fue eliminada en cuartos de final por Brasil, a la postre campeón de esa edición.

1966: Inglaterra 1-0 Argentina

El momento en el que Antonio Rattin estruja una bandera británica en el partido ante Inglaterra en el Mundial de 1966 Foto: FIFA

Cuatro años después del primer choque mundialista, Inglaterra y Argentina se volvieron a enfrentar por la copa, pero esta vez en los cuartos de final del torneo de 1966, disputado en suelo inglés.

El encuentro se jugó en el mítico estadio de Wembley, y contó con polémica desde el principio: fue la vez que la FIFA designó a un árbitro alemán para el encuentro entre ingleses y argentinos, y uno inglés para el otro cruce de cuartos de final entre Alemania y Uruguay.

El cruce se vio claramente manchado por la expulsión de Antonio Rattín, capitán de la Albiceleste que falleció este miércoles. El juez Rudolf Kreitlein lo echó por protestar, a pesar de que no podían comunicarse por el idioma, y el partido estuvo detenido diez minutos mientras el argentino reclamaba que apareciera un intérprete.

Finalmente Rattín se fue, no sin antes sentarse en la alfombra roja que la organización había colocado para la reina Isabel, y estrujar una bandera británica colocada en un banderín de corner, lo cual desató la furia del público inglés. Este incidente fue una de las motivaciones principales para que la FIFA comenzara a aplicar las tarjetas amarillas y rojas en los Mundiales, algo que se instauró en México 1970.

A los 78 minutos Geoff Hurst puso el único tanto del partido, para darle el pase a Inglaterra a las semis en su casa, donde luego se coronaría campeón por primera y hasta ahora única vez en su historia. ¿Y Uruguay? Comenzó perdiendo 1-0 con Alemania, y tras ello el juez inglés James Finney no le cobró un penal claro y luego expulsó a Horacio Troche y Héctor Silva en un lapso de cinco minutos. Tras ello los alemanes convirtieron otros tres tantos y se llevaron el partido 4-0.

1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Maradona ante Inglaterra AFP

El partido más recordado entre ambas selecciones. Un encuentro marcado por la tensión reinante entre los dos países a pocos años del final de la Guerra de las Malvinas, que se vivió con peleas entre bandas de las naciones en las tribunas, y que fue tomada como una revancha por la derrota bélica por los argentinos.

Fue, por encima de todo el contexto, el partido que colocó en la eternidad a Diego Maradona, que anotó el primer tanto argentino con la famosa "mano de Dios", al anticiparse con un golpe con la mano al golero Peter Shilton sin que los árbitros lo notaran, y luego marcó el gol del "barrilete cósmico", relatado por el uruguayo Víctor Hugo Morales, en una apilada inolvidable desde el medio de la cancha que estiró la ventaja.

Gary Lineker descontó cerca del final, pero pocos recuerdan su gol, mientras que los dos tantos del argentino son hasta el día de hoy recordados y repetidos. Argentina se coronó campeón ese año, tras superar a Bélgica en semifinales y a Alemania Federal en la final.

1998: Argentina 2(4)-2(3) Inglaterra

Javier Zanetti festeja su gol contra Inglaterra en Francia 1998 Foto: Conmebol

Tras el partido histórico de 1986, Argentina e Inglaterra se volvieron a ver las caras en los Mundiales doce años después, en los octavos de final de Francia 1998, y otra vez la que sonrió fue la Albiceleste.

Gabriel Batistuta puso en ventaja en los primeros minutos del partido a Argentina con un tanto de penal, pero Alan Shearer lo empató cuatro minutos después y casi de inmediato Michael Owen hizo un golazo que dio vuelta el partido a favor de los ingleses.

Cuando terminaba la primera mitad una jugada preparada de tiro libre terminó en un gol de Javier Zanetti, que decretó un empate que no se rompió durante el tiempo regular y el suplementario, y que tuvo como otra novedad la expulsión de David Beckham por golpear sin pelota a Diego Simeone.

En los penales Hernán Crespo erró el segundo tiro argentino y Paul Ince el segundo inglés. Roberto Ayala puso el 4-3, y la responsabilidad del último tiro de la serie quedó en pies de David Batty, que se encontró con la resistencia del golero Carlos Roa, que con su atajada eliminó a los ingleses y metió a la Albiceleste en cuartos de final, donde a la postre fue eliminada por Países Bajos.

2002: Inglaterra 1-0 Argentina

El último antecedente entre argentinos e ingleses en copas del Mundo data de 24 años atrás, en la fase de grupos del Mundial de Corea Japón 2002.

En aquella ocasión los británicos ganaron el partido 1-0 con un gol de penal de David Beckham, el mismo que había sido expulsado en 1998, y lograron puntos importantes para seguir de fase. Luego el campeón Brasil los eliminó en cuartos de final.

Con esta derrota Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, llegó con la necesidad de ganar ante Suecia para pasar de fase. Anders Svensson sorprendió a los argentinos de tiro libre, y el gol de Hernán Crespo cerca del final no fue suficiente para evitar la temprana eliminación de la selección sudamericana.