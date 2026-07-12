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Lionel Scaloni, luego de clasificar a semifinales del Mundial 2026: "Sufrimos, pero lo que conseguimos es histórico"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, habló luego del triunfo agónico ante Suiza y la clasificación a semifinales del Mundial 2026

12 de julio de 2026 1:42 hs

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, brindó una entrevista rápida desde el campo de juego luego del trabajado triunfo ante Suiza por 3-1 en el tiempo extra y la clasificación a semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra.

"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultades y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte, porque a ellos les expulsaron a un jugador y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, hay cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", explicó el entrenador.

Lionel Scaloni en el partido ante Suiza por el Mundial 2026

Lionel Scaloni en el partido ante Suiza por el Mundial 2026

Más allá del análisis del encuentro, lo cierto es que Scaloni celebró otro logro del combinado argentino, que nuevamente se metió entre los cuatro mejores equipos del mundo: "Lo que consiguió este equipo es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar en una semifinal nuevamente".

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