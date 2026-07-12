El nuevo récord de Lionel Messi en la victoria ante Suiza por el Mundial 2026, la marca en duda y la racha histórica que se cortó al no anotar

Argentina venció 3-1 a Suiza en el tiempo extra por los cuartos de final del Mundial 2026 , en un partido que tuvo la anomalía de no contar con goles de Lionel Messi en el marcador.

El 10 argentino no tuvo su mejor partido , con varios errores y poca influencia en zona ofensiva, aunque logró meterse en las estadísticas con una asistencia a Alexis Mac Allister en el primer gol de la Albiceleste.

Sin embargo, eso no evitó que el astro continúe rompiendo récords en el Mundial , como ya rompió la marca de ser el máximo goleador histórico de las copas del Mundo con 21 goles .

Esta vez, la FIFA destacó que el futbolista de 39 años se convirtió en el jugador con más partidos de fase final de la historia de los Mundiales , con 15 encuentros disputados.

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Su primer partido en fase eliminatoria de un Mundial fue en los octavos de final de Alemania 2006, donde Argentina venció a México y Messi disputó los 36 minutos finales. Luego no entró en la eliminación ante Alemania en los cuartos de final.

Tras ello sumó dos partidos en Sudáfrica 2010, otros cuatro en el vicecampeonato de Brasil 2014, uno en la eliminación en octavos ante Francia en Rusia 2018, nuevamente cuatro en la campaña hacia el título en Qatar 2022 y ahora ya lleva otros tres en el actual torneo.

Con la clasificación a semifinales, Messi ya sabe que, salvo una lesión o una expulsión, podrá sumar otros dos encuentros para subir la cifra histórica a 17 encuentros.

La racha histórica de Lionel Messi en los Mundiales que se quebró en el partido ante Suiza

Lionel Messi emocionado tras vencer a Egipto @Argentina

La falta de un gol de Messi en el partido ante Suiza quebró una racha histórica que venía llevando el astro argentino. El delantero del Inter Miami iba nueve partidos mundialistas seguidos anotando, una cifra récord en la que sacó distancia a sus competidores.

Lejos quedaron el francés Just Fontaine, que anotó 13 goles en seis encuentros consecutivos en Suecia 1958, y Jairzinho, que sumó ocho dianas con Brasil en los seis encuentros de México 1970.

Dentro de esta racha el argentino también rompió el récord de más partidos de fase final consecutivos anotando, con seis. Esta cifra incluye los cuatro partidos de fase eliminatoria de la Albiceleste en Qatar 2022, y los dos primeros de la selección sudamericana en el actual Mundial.

Con su tanto ante Egipto superó la marca récord de cinco partidos consecutivos, que compartían el brasileño Leónidas (un partido en Italia 1934 y cuatro en Francia 1938), su compatriota Vavá (dos en Suecia 1958 y tres en Chile 1962) y el húngaro György Sárosi (uno en Italia 1934 y cuatro en Francia 1938).

El récord de Messi que tiene la duda de sus competidores

Alexis Mac Allister celebra el primer gol argentino ante Suiza, con asistencia de Lionel Messi AFP

Con su asistencia ante Alexis Mac Callister, Lionel Messi alcanzó las 10 asistencias en los Mundiales, otra marca récord en la competición.

Aportó un pase de gol en su debut en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, un tercero en Brasil 2014, por primera vez dio dos en un solo torneo en Rusia 2018, llegó a tres en Qatar 2022 y lleva dos en esta Copa del Mundo.

El gran tema en esta estadística es su pertinencia histórica, ya que existen diferentes cifras. El número oficial de la FIFA aclara que solo contabiliza las asistencias realizadas de Inglaterra 1966 en adelante. En ese contexto, con su asistencia a Christian Romero en el encuentro ante Egipto el astro ya había superado los ocho pases de gol de su compatriota Diego Maradona.

Sin embargo, distintas listas ponen la vara más arriba, e indican que jugadores como Pelé y el alemán Fritz Walter tienen diez asistencias en Mundiales, ambos con pases realizados antes de 1966. Por ejemplo, según FIFA Pelé tiene seis asistencias en estos torneos (todas realizadas en México 1970, otro récord hasta el momento), y Fritz Walter no aparece en el conteo.

De todas formas, las diez asistencias de Messi lo dejan primero en la lista, solo que está la cuestión de si está solo en el primer lugar o acompañado.