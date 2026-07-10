Un niño de cinco años murió tras ser atropellado al intentar cruzar la Ruta 1 en San José

Un niño de cinco años murió en la noche de este jueves tras ser atropellado por un auto cuando intentaba cruzar la Ruta 1 , a la altura del kilómetro 46,800, en el departamento de San José .

De acuerdo a lo detallado por Policía Caminera , el siniestro ocurrió sobre las 20:17, cuando, por causas que aún se investigan, el menor intentó cruzar la ruta de norte a sur y fue embestido por un automóvil que circulaba de este a oeste.

El vehículo era conducido por una mujer de 46 años , quien resultó ilesa. La conductora fue sometida a una prueba de espirometría, que arrojó resultado negativo.

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El niño falleció en el lugar como consecuencia del impacto y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro son investigadas por las autoridades.

Tres jóvenes murieron tras un choque entre dos autos y un ómnibus en Ruta 6

Tres hombres de 20, 25 y 28 años murieron en la noche de este jueves en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 24,900 de la Ruta 6, en Canelones, que involucró a dos autos y un ómnibus. Uno de los conductores implicados, un hombre de 56 años, dio positivo a la espirometría con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), informó Policía Caminera.

De acuerdo con la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 21:00, cuando, por causas que se investigan, un automóvil que circulaba de oeste a este fue impactado de forma frontolateral por otro vehículo que intentaba cruzar la ruta.

Tras el choque, el primer automóvil fue desplazado e impactó de frente contra un ómnibus que circulaba por la misma vía.

El conductor de ese vehículo, de 28 años, murió en el lugar, al igual que sus dos acompañantes, de 20 y 25 años.

El segundo automóvil era conducido por un hombre de 56 años, cuya prueba de espirometría arrojó un resultado positivo de 2,24 g/l.

En tanto, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, dio negativo en la prueba de alcohol. Sufrió un politraumatismo leve, fue asistido en el lugar y recibió el alta. Los 16 pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos.