"No lo podía creer": un niño de 10 años recibió un trasplante de corazón tras más de dos años de espera

Luego de dos años esperando un corazón , un juicio con el Estado y sobrellevar toda su vida una cardiopatía congénita, Ángelo Media , un niño de 10 años, fue sometido a un trasplante de corazón después de que apareciera un donante compatible a último momento.

"Siempre me decían que no iba a poder aparecer un corazoncito porque necesitaban un corazoncito especial para Ángelo. Tenía que ser compatible con él, tenía que tener un tamaño ", recordó su madre, Paula, en entrevista con Telenoche (Canal 4).

Ante la dificultad para encontrar un donante, los médicos plantearon la posibilidad de implantar un corazón artificial. Como ese tratamiento no estaba cubierto por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), la familia promovió una acción de amparo contra el FNR y el Ministerio de Salud Pública (MSP) , con el respaldo del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

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Según relató Paula, durante el proceso judicial los médicos comparecieron para explicar la necesidad del dispositivo y, tras varias audiencias, la Justicia resolvió hacer lugar al reclamo .

Sin embargo, cuando la sentencia ya estaba dictada, apareció un donante compatible. "El domingo apareció el donante. Él no lo podía creer todavía", contó la madre.

En ese marco, el equipo médico entendió entonces que la mejor alternativa era realizar el trasplante con un corazón natural, aunque perteneciera a un adulto.

"El lunes fue operado y ahora está estable, pero está en una situación ahí y estamos esperando", continuó contando la madre.

Ángelo permanece internado mientras continúa su recuperación. Su familia destacó la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad durante todos estos años.

"La verdad es que es un guerrero. Muchas familias pasan estas situaciones y no tienen la fuerza a veces necesaria, los niños, más que nada. Y Ángelo la ha peleado desde el primer día que se enteró de que tenía esta enfermedad hasta ahora con el trasplante", dijo la mujer.

"Él ha sido siempre un niño positivo. Me decía: 'Vamos mamá, no bajes los brazos, yo voy a estar bien'. Siempre esperó el corazoncito o el aparato. Es un niño super cariñoso, amable y caballero", agregó.