Diego Lezcano, el juvenil de Wanderers que sufrió una arritmia cardíaca hace 14 meses, recibió un transplante del corazón con éxito y se aguarda su evolución

El futbolista juvenil Diego Lezcano , quien había sufrido una arritmia cardíaca en setiembre de 2024 y que estuvo internado durante varios días en el Hospital de Clínicas, fue intervenido quirúrgicamente del corazón en las últimas horas.

El pasado 3 de diciembre Wanderers, su club, informó que el futbolista de 21 años debía ser operado "para realizarle una ablación con navegador” .

Lezcano fue internado en la unidad de cuidados intensivos (CTI) el 11 de setiembre del año pasado tras presentar una arritmia e insuficiencia respiratoria secundarias a una miocardiopatía dilatada.

Ese día, Wanderers informó que el futbolista había sufrido una arritmia estando en su domicilio, al tiempo que agregó que desde el punto de vista cardiovascular se encontraba estable y a nivel neurológico había respondió de manera favorable.

diego lezcano.jpg Diego Lezcano

“Estaba durmiendo. Me despierto agitado, asustado, con presión en el pecho. No sabía qué hacer”, dijo a Sport 890 el 23 de setiembre de 2024, tras haber recibido el alta pero permanecía en sala.

Y agregó: "Le escribí a un amigo, porque mis viejos están lejos, en Minas, y yo estoy viviendo en Ciudad de la Costa. Y le escribí a un amigo, el Topo, que me salvó la vida. Me trajo a emergencia, me empecé a descomponer, me subieron a una camilla, me acuerdo que me llevaron corriendo, me dieron electroshock y ahí se me apagó la tele como por tres días y no me acuerdo de nada".

La operación a Diego Lezcano

Diego Lezcano, pasado más de un año ya de su problema cardiovascular, fue operado del corazón en las últimas horas.

Según informó la Organización del Fútbol del Interior (OFI) le realizaron un transplante de corazón.

La operación salió bien. Se le realizarán monitoreos de chequeo y se continuará analizando su evolución.

20240915 Diego Lezcano, el juvenil de Wanderers quien sufrió una arritmia Diego Lezcano, el juvenil de Wanderers quien sufrió una arritmia FOTO: @mwfc_oficial

"Diego Lezcano fue transplantado del corazón de forma exitosa y ahora aguarda su recuperación. Vamo’ con todo 'Toto'", escribieron desde OFI.

