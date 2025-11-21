Chau mascotas: el cambio de último momento que tomó la Mesa Ejecutiva para la primera final entre Peñarol vs Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura

Peñarol y Nacional siguieron entrenando este viernes de cara a la primera final de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo exclusivamente con público de los aurinegros. En tanto, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una determinación y la informó en las últimas horas: no estará habilitado el ingreso de mascotas.

A su vez, los tricolores también tienen un panorama bastante claro de sus 11 titulares.

El clásico se jugará con entradas agotadas y exclusivamente con hinchas y socios de Peñarol que es el local. En la revancha, el domingo 30 en el Gran Parque Central, será lo contrario.

La decisión de la Mesa Ejecutiva

Existe mucha expectativa del lado tanto de Peñarol como de Nacional.

Ambos partidos se jugarán con entradas que ya están agotadas.

La Mesa Ejecutiva de la AUF tomó una determinación en las últimas horas que fue informada por Peñarol que será el local en el Estadio Campeón del Siglo.

"Se informa que, por disposición de la Mesa Ejecutiva de AUF, este domingo no estará habilitado el ingreso de 'mascotas' a la cancha previo al partido ante Nacional", comunicaron este viernes los aurinegros casi sobre la hora 15 de este viernes.

Este es el posteo de Peñarol: