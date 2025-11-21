Peñarol y Nacional siguieron entrenando este viernes de cara a la primera final de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo exclusivamente con público de los aurinegros. En tanto, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una determinación y la informó en las últimas horas: no estará habilitado el ingreso de mascotas.
Chau mascotas: el cambio de último momento que tomó la Mesa Ejecutiva para la primera final entre Peñarol vs Nacional por la Liga AUF Uruguaya
El Campeón del Siglo recibirá este domingo la primera final de la Liga AUF Uruguaya y el domingo 30 jugarán la segunda en el Gran Parque Central