Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Chau mascotas: el cambio de último momento que tomó la Mesa Ejecutiva para la primera final entre Peñarol vs Nacional por la Liga AUF Uruguaya

El Campeón del Siglo recibirá este domingo la primera final de la Liga AUF Uruguaya y el domingo 30 jugarán la segunda en el Gran Parque Central

21 de noviembre 2025 - 15:26hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura

Peñarol y Nacional siguieron entrenando este viernes de cara a la primera final de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo exclusivamente con público de los aurinegros. En tanto, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una determinación y la informó en las últimas horas: no estará habilitado el ingreso de mascotas.

El clásico se jugará con entradas agotadas y exclusivamente con hinchas y socios de Peñarol que es el local. En la revancha, el domingo 30 en el Gran Parque Central, será lo contrario.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

Diego Aguirre superó el apagón en plena conferencia de prensa en Los Aromos: "Los sorteos no los festejo; el que gane se llevará todos los elogios y el otro, la va a pasar mal"

Washington Aguerre volvió a lesionarse en Independiente Medellín de Colombia
COLOMBIA

La lesión de Washington Aguerre en Independiente Medellín, que lo obligó a dejar la cancha en el comienzo de los cuadrangulares finales en Colombia; mirá el video

La decisión de la Mesa Ejecutiva

Existe mucha expectativa del lado tanto de Peñarol como de Nacional.

Ambos partidos se jugarán con entradas que ya están agotadas.

La Mesa Ejecutiva de la AUF tomó una determinación en las últimas horas que fue informada por Peñarol que será el local en el Estadio Campeón del Siglo.

"Se informa que, por disposición de la Mesa Ejecutiva de AUF, este domingo no estará habilitado el ingreso de 'mascotas' a la cancha previo al partido ante Nacional", comunicaron este viernes los aurinegros casi sobre la hora 15 de este viernes.

Este es el posteo de Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1991927967195504691?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Liga AUF Uruguaya Nacional Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

Álvaro Recoba
VENEZUELA

El Chino Recoba se puso la camiseta de Deportivo Táchira y le dio su primer mensaje a los hinchas: "Saludos aurinegros"

La reacción de Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

La reacción de Rodrigo Bentancur y jugadores de la selección uruguaya ante el reclamo de un hincha tras la goleada ante Estados Unidos; mirá el video

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
SELECCIÓN URUGUAYA

La canción del Canario Luna que "enloqueció" a Marcelo Bielsa y que mencionó en conferencia de prensa que se la hizo escuchar a los jugadores; mirá por qué

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos