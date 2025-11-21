Diego Aguirre superó el apagón en plena conferencia de prensa en Los Aromos: "Los sorteos no los festejo; el que gane se llevará todos los elogios y el otro, la va a pasar mal"

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre , brindó este viernes una conferencia de prensa en la que habló del próximo partido del domingo a la hora 16.30 contra Nacional por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya, y también participó el capitán Maximiliano Olivera. En medio de la charla del DT, hubo un apagón y se demoró por algunos minutos.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre habló del rival y de la importancia de que es un encuentro largo.

"Es un partido de 180 minutos o tal vez más, y sí puede incidir lo que pase en el primer encuentro, pero no es determinante. Es un partido largo y habrá que ver las circunstancias que se den en el primero, para después pensar en el otro. Intentaremos buscar una diferencia para acercarnos al objetivo", comenzó diciendo Diego Aguirre.

Y añadió: "Nos podemos imaginar muchas cosas, pero después la realidad es lo que sucede. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, pero también tendremos que hacerlo después en cancha de ellos. Va a ser un partido muy parejo, porque también se suma todo lo emocional y lo que hace este tipo de finales. Tengo confianza en el equipo y creo que estamos para hacer un buen partido".

Sobre lo que deparó el sorteo que Peñarol deberá definir la Liga AUF Uruguaya de visita, Diego Aguirre dio su opinión.

"Nos toca jugar primero en casa y después definir en el Parque Central. No veo que sea una ventaja o desventaja. Los sorteos generalmente no los festejo, porque a veces creés algo que es favorable y después pasan cosas. Nos costó muchísimo llegar hasta acá", indicó.

Sobre la victoria del domingo pasado ante Liverpool, expresó: "Siempre hay cosas que preocupan e intentamos mejorar. El partido de Liverpool fue durísimo como sabíamos que iba a ser. Siempre intentamos rescatar las cosas positivas y el equipo tuvo la personalidad para revertir un resultado".

A la hora de intentar hacer un análisis del rival, Aguirre explicó: "No se vio demasiado (porque tiene un nuevo técnico). Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte con muy buenos jugadores que vamos a tener que estar al máximo para poder superarlos. Debemos estar muy bien para intentar ganar, para conseguir el objetivo de ser campeones otra vez".

El DT carbonero confirmó que Héctor "Tito" Villalba no está a la orden para este primer partido de las finales y van a ver si llega a la segunda final.

Aguirre también habló del rendimiento de su equipo y de los altibajos que tuvo.

"Hemos sido un poco irregulares, hemos mejorado algunas cosas, otras que no. Hemos perdido algunos jugadores, recuperado el rendimiento de otros. La realidad es lo que vamos a presentar en estos dos encuentros y la jerarquía de los futbolistas para jugar estos partidos es fundamental. Tenemos la tranquilidad de haber tenido en un año muy difícil donde no nos fue bien al comienzo, pudimos superarnos, revertir situaciones que no fueron buenas y terminamos logrando el objetivo de estar en la definición. Lo único seguro es que uno va a ganar y el otro a perder y el que gane se llevará todos los elogios y el que pierda lo va a pasar mal, pero eso pasa siempre", añadió.

Sobre las finales que ya supo ganarle como técnico a Nacional con Peñarol, Diego Aguirre expresó que está "con más madurez y ya me ha tocado vivir en otras dos ocasiones, pero no las tomo como antecedentes porque estas son otras finales y entonces no le doy trascendencia".

Peñarol llega a este clásico con 15 encuentros seguidos con victoria en el Estadio Campeón del Siglo, y ahora viene el clásico contra Nacional.

"El estadio pesa y son datos que están y son valiosos, no los podemos desconocer. Lo que pasa es que siempre hay que mirar lo que viene y estos 90 minutos serán diferentes porque cada partido es diferente".

Primero habló Maximiliano Olivera

Maximiliano Olivera también habló en la conferencia de prensa de este viernes en Los Aromos.

"Todos los clásicos con importantes, diferentes, pero esta es una final y la afrontamos con la responsabilidad que merece", comenzó diciendo.

Y añadió: "Sabemos las cualidades de cada uno, aunque son partidos diferentes, finales, y hay que jugarlos con todo".

"Todos los clásicos se dan trámites parejos. Jugar con nuestra gente será distinto, pero son partidos aparte y esta vez, de 180 minutos".

"Es vital salir a buscar el resultado de ganar. Va a estar divino el clima de la hinchada y la prioridad es ganar el clásico", indicó el capitán mirasol.

Sobre cerrar de visita en el Gran Parque Central, dijo: "Las dos formas tienen pros y contras, definirlo allá o en casa. La diferencia es jugar con la desesperación de ellos si ganamos en casa, eso sería lo ideal".

"Tenemos que tratar de meterlos en su arco, porque tenemos mucho la pelota. Lo ideal sería presionarlos de mitad de cancha hacia adelante, pero eso se verá en el propio partido. No sé cuál será la forma que saldrán a jugar ellos, porque es un partido largo de 180 minutos. Intentaremos ser intensos y no dejarlos manejar la pelota", expresó Maximiliano Olivera.

"La prioridad total es ganar en casa. Hay que buscar una diferencia el domingo porque después tenemos que visitar una cancha complicada", terminó diciendo.