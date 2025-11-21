El Chino Recoba viajó a Venezuela, mostró una foto y será presentado como una celebridad en el estadio de Deportivo Táchira ni bien arribe

Álvaro Recoba, el Chino Recoba , volverá a dirigir a un equipo, después de lo que fue su salida de Nacional el año pasado cuando los resultados no se le dieron. El director técnico llegó a un acuerdo con Deportivo Táchira de Venezuela, como informó el pasado miércoles Referí.

"Un histórico de Uruguay al Más Grande de Venezuela. Bienvenido, profe @Chino_Recoba20 , estamos seguros que escribirás una página GLORIOSA en el AURINEGRO, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club. Vamo arriba, profe 2026", escribieron desde Deportivo Táchira.

El Chino Recoba envió este jueves un mensaje "Saludos, aurinegros. Estoy muy feliz de formar parte de esta gran familia, de esta gran institución, la más grande de Venezuela. Llego con mucha ilusión, con mucha expectativa, pero sobre todo con mucha humildad para ponerme al servicio del equipo", dijo Recoba, como informó Referí.

El nuevo mensaje del Chino Recoba

Álvaro Recoba viajó este viernes hacia Venezuela para tomar las riendas de Deportivo Táchira.

En su cuenta de Instagram, subió una fotografía suya de espaldas en el aeropuerto de Carrasco, previo a la partida.

recoba El Chino Recoba, Álvaro Recoba, viajó a Venezuela para hacerse cargo de Deportivo Táchira

El club, a través de sus redes sociales, llamó a sus hinchas a llenar el Estadio Pueblo Nuevo donde juega Deportivo Táchira como local.

"Comencemos una nueva etapa UNIDOS en familia", expresaron y anunciaron que el evento contará con un grupo musical en vivo, bebidas, comida, activaciones de marcas, DJ’s, show de luces y fuegos artificiales. La entrada será gratuita y solo se habilitarán las tribunas principales del escenario.