Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

La reacción de Rodrigo Bentancur y jugadores de la selección uruguaya ante el reclamo de un hincha tras la goleada ante Estados Unidos; mirá el video

Cuando los jugadores dejaban el campo de juego rumbo a los vestuarios, un hincha uruguayo los recriminó; mirá el video

21 de noviembre 2025 - 12:08hs

La reacción de Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur y otros jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa reaccionaron ante los gritos de un hincha celeste que recriminó a los futbolistas luego de la derrota 5-1 ante Estados Unidos del pasado martes.

Cuando los jugadores dejaban el campo de juego rumbo a los vestuarios, un hincha uruguayo los recriminó desde lo alto de la tribuna.

Uruguay's midfielder #06 Rodrigo Betancur reacts after he was red carded during the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo /
Rodrigo Bentancur, expulsado en Uruguay ante EEUU

Rodrigo Bentancur, expulsado en Uruguay ante EEUU

“Cabeza alta loco, cabeza alta que están jugando en la selección, dan vergüenza bo”, les gritó.

En ese momento iba pasando Bentancur y otros compañeros del combinado, notoriamente afectados por la dura derrota.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las explicaciones de Marcelo Bielsa sobre Homenchenko, Cáceres y Pellistri: aclaró situaciones que generaron polémicas y le respondió a Arévalo Ríos

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa y la foto sin sus dientes en Chile: el episodio que recordó en la conferencia de la selección uruguaya para explicar por qué sus prácticas son cerradas

El volante celeste, que había sido capitán y fue expulsado, caminó unos metros y luego se frenó y reaccionó.

¡Ey, hablá bien!, se escuchó que le dijo.

Luego, intentó acercarse al hincha y fue contenido por otros jugadores y allegados del combinado, quienes también le dijeron palabras al hincha.

Hinchas molestos con la selección

También el martes luego del partido circuló otro video en el que hinchas uruguayos cargaron contra Bielsa y los jugadores.

“No jugamos a nada, Bielsa, no jugamos a nada”, se escuchó entre duros insultos, según se vio en un video divulgado en Las voces del fútbol de Canal 5 TNU.

El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU

El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU

“¡Esto es Uruguay, papá, esto es Uruguay!”, se escuchó también entre el griterío.

Uruguay's defender #22 Joaquin Piquerez and bench teammates walk off the pitch after the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carri
Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU

Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU

Además, hubo insultos para todo el grupo. “¡Manga de cagones, hijos de puta!”, expresó uno de los parciales celestes.

Mientras que Rodrigo Bentancur fue destacado por uno de los hinchas. “Lolo, solo vos, solos vos Bentancur”, señaló.

Goleada histórica

Como informó Referí, la selección de Uruguay sufrió este martes una dolorosa e histórica derrota ante un equipo alternativo de Estados Unidos, que en Tampa, lo sometió por un humillante 5-1 en partido amistoso.

Uruguay no perdía por cuatro goles desde el 7 de setiembre de 2012 cuando en Barranquilla, por Eliminatorias, cayó 4-0 ante Colombia en partido donde anotaron Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez, en dos oportunidades, y Camilo Zúñiga.

La celeste era dirigida por Óscar Tabárez y ese 4-0 igualó su peor resultado en su era que duró de marzo de 2006 hasta noviembre de 2021.

Temas:

rodrigo bentancur selección uruguaya Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

El lugar de desenchufe del Diente López
NACIONAL

El lugar de desenchufe del Diente López en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya Nacional vs Peñarol

Álvaro Recoba
VENEZUELA

El Chino Recoba se puso la camiseta de Deportivo Táchira y le dio su primer mensaje a los hinchas: "Saludos aurinegros"

Lucas Torreira en Asunción en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

En medio de la crisis que vive Bielsa con la selección, Torreira le agradeció a Tabárez y dejó un sugestivo mensaje: "Nos merecemos mucho más"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos