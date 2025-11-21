Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa y la foto sin sus dientes en Chile: el episodio que recordó en la conferencia de la selección uruguaya para explicar por qué sus prácticas son cerradas

El DT repasó el hecho cuando uno de los periodistas le mencionó que la prensa no podía acceder a las prácticas de la celeste

21 de noviembre 2025 - 11:43hs
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, recordó en la conferencia de prensa de este jueves un episodio que le ocurrió cuando era seleccionador de Chile y realizó un entrenamiento abierto a la prensa sin sus dientes postizos.

La anécdota la repasó cuando uno de los periodistas le mencionó que la prensa uruguaya no podía acceder a las prácticas de la celeste, una de las medidas que ha implementado el DT desde que está al frente del combinado y que solo ha sido alterada en la Copa América 2024, donde por reglamento debía permitir el ingreso de los medios por 15 minutos antes de cada partido.

“Yo dirigía en Chile y me hicieron el mismo planteo. Y yo dije: ‘puta, es legítimo el planteo este’”, comentó.

Luego recordó el episodio que ocurrió en 2008 en medio de una gira asiática de la selección chilena.

“Yo tenía dentadura postiza, en los dientes frontales. Ahora está todo ese asunto... ¿Sabe qué hice al otro día? Dejé entrar a los periodistas y les di un lugar preferencial, casi adentro del campo. Y fui al entrenamiento sin la dentadura. Los jugadores cuando vieron un tipo desdentado desde ayer a hoy... A mí me faltaba todo esto”, indicó, señalando sus dientes.

marcelo-bielsa-dientes_w862

“Y al otro día, se quedaron todos en el entrenamiento, la tapa de todos los diarios chilenos era mi boca vacía".

"¿Me entiende? Está clarísimo. Usted dirá, honrará a sus colegas, y ustedes sí y todos los demás no, pero el rasgo del valor del conocimiento específico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones...", comentó.

DkLlpMHXoAIylE-
