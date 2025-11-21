Nacional agotó todas sus entradas para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol en el Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional agotaron todas las entradas disponibles para la final de vuelta ante Peñarol de la Liga AUF Uruguaya que se jugará en el Gran Parque Central el próximo domingo 30 de noviembre a las 16:30.

Este viernes, tras abrirse la venta general con las últimas entradas que quedaban disponibles para la tribuna Héctor Scarone, se liquidaron en poco más de una hora.

Este jueves, con la venta exclusiva para socios, se habían agotado las tribunas José María Delgado, Codo y Atilio García.

La Abdón Porte, en tanto, también se liquidó este viernes por la mañana, antes que la Scarone.

De esta forma, los hinchas de Nacional compraron todas las entradas para alentar a su equipo en el partido de vuelta por las finales, las que comenzarán este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

Ambos partidos por la definición serán sin hinchas visitantes.

Banderazo de Nacional

Además de la venta de entradas para la final, Nacional también tiene operativo el canje de entradas gratis para el banderazo que se realizará este sábado a las 16:30 en el Gran Parque Central, previo a la primera final.

Los hinchas deben canjear su entrada para acceder al evento en el que se espera contar con unos 15.000 bolsos.