Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional agotó todas sus entradas para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol en el Gran Parque Central

Tras abrirse la venta general con las últimas entradas para la tribuna Héctor Scarone, se liquidaron en poco más de una hora

21 de noviembre 2025 - 12:29hs
Así festejaron los hinchas de Nacional su triunfo

Así festejaron los hinchas de Nacional su triunfo

Foto: Leonardo Carreño

Este viernes, tras abrirse la venta general con las últimas entradas que quedaban disponibles para la tribuna Héctor Scarone, se liquidaron en poco más de una hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1991872813758873767&partner=&hide_thread=false

Este jueves, con la venta exclusiva para socios, se habían agotado las tribunas José María Delgado, Codo y Atilio García.

La Abdón Porte, en tanto, también se liquidó este viernes por la mañana, antes que la Scarone.

Julián Millán y Gonzalo Carneiro
NACIONAL

Nacional: la vuelta del mundialista Luis Mejía, el titular que tuvo gripe en la semana y el probable equipo que perfila Jadson Viera para visitar a Peñarol

El lugar de desenchufe del Diente López
NACIONAL

El lugar de desenchufe del Diente López en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya Nacional vs Peñarol

De esta forma, los hinchas de Nacional compraron todas las entradas para alentar a su equipo en el partido de vuelta por las finales, las que comenzarán este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

Ambos partidos por la definición serán sin hinchas visitantes.

Banderazo de Nacional

Además de la venta de entradas para la final, Nacional también tiene operativo el canje de entradas gratis para el banderazo que se realizará este sábado a las 16:30 en el Gran Parque Central, previo a la primera final.

Los hinchas deben canjear su entrada para acceder al evento en el que se espera contar con unos 15.000 bolsos.

Temas:

Nacional Fútbol Uruguayo Peñarol Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

El lugar de desenchufe del Diente López
NACIONAL

El lugar de desenchufe del Diente López en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya Nacional vs Peñarol

Álvaro Recoba
VENEZUELA

El Chino Recoba se puso la camiseta de Deportivo Táchira y le dio su primer mensaje a los hinchas: "Saludos aurinegros"

Lucas Torreira en Asunción en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

En medio de la crisis que vive Bielsa con la selección, Torreira le agradeció a Tabárez y dejó un sugestivo mensaje: "Nos merecemos mucho más"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos