/ Nacional / CPTPP

Lacalle Pou destacó el rol de Bustillo, Paganini y Albertoni en aceptación de Uruguay al Tratado Transpacífico

La solicitud de adhesión de Uruguay al Cptpp fue presentada en diciembre del 2022 por el entonces canciller Francisco Bustillo

21 de noviembre 2025 - 13:10hs
Luis Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou

Foto: EFE/ Javier Lizón

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al anuncio del gobierno sobre la aceptación de Uruguay como nuevo miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ( Cptpp) y destacó la "buena noticia" de que el gobierno "haya logrado un paso más".

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores este jueves en la madrugada a través de sus redes oficiales.

"Es un acuerdo comercial que reúne el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y 595 millones de personas", destacaron desde la cartera.

El Cptpp está integrado por: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido, Vietnam, y ahora también por Uruguay.

Tras conocer la noticia, Lacalle Pou se manifestó sobre el tema en su cuenta de X: "Políticas nacionales. Uruguay en el mundo. Así procedimos. No siempre con los resultados queridos", escribió el exmandatario.

"En este caso, con el trabajo de Bustillo, Paganini, Albertoni y toda la cancillería se trazó una estrategia y una acción", agregó.

Finalmente, el expresidente subrayó como una "buena noticia" que el gobierno "haya logrado un paso más" en el tema.

Inicialmente, la solicitud de adhesión fue presentada en diciembre del 2022 por el entonces canciller Francisco Bustillo y continuada por Omar Paganini y Nicolás Albertoni, durante el gobierno de Lacalle Pou.

La entrada de Uruguay a este grupo se da luego de que el ministro Lubetkin señalara en julio de este año, en entrevista con El Observador, que el país estaba lejos de entrar y que incluso algunos países no registraban la solicitud.

"Vamos a terminar de tener las últimas reuniones este año con los últimos países que faltan. No cambio una coma, seguimos teniendo la misma información. Una parte de los países sabían, estaban interesados en nuestra presencia; una parte de los países ni sabían que nosotros habíamos presentado (la solicitud), y algunos países no les interesa nuestra presencia porque competimos con la misma lógica, son al menos dos países. Si ahí no hay consenso de todos, no hay crédito (para ingresar)", dijo en su día.

"Vamos a terminar de saberlo, nos faltan dos o tres países, antes de fin de año lo vamos a tener claro. Nosotros nos vamos a jugar sobre todo con aquellas cosas que puedan ser concretas, si eso fuera concreto, adelante como todo lo demás. Asean es un ejemplo concreto", agregó.

Este viernes, en conferencia de prensa, Lubetkin explicó que al momento de asumir "efectivamente" tuvieron la sensación de que la introducción de Uruguay al Cptpp estaba "muy lejos".

"No muy lejos sobre la idea, pero sí sobre la posibilidad de poder concretar lo que hoy anunciamos", dijo.

A partir de ahí hicieron un "cambio de marcha" que, "por supuesto", en ningún momento anunciaron. "Nosotros estamos en múltiples negociaciones y estamos con un perfil muy bajo en todas ellas", explicó y añadió que ese es el "estilo" de trabajo de esta cartera.

"Nosotros nos presentamos con resultados y en cada uno de nuestros movimientos damos resultados. Si no hay resultados, preferimos no hablar o hablar muy poquito", mencionó.

Luis Lacalle Pou Gobierno CPTPP Mario Lubetkin Uruguay

