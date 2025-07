Mario Lubetkin: "Estamos lejísimos" de ingresar al Transpacífico, "una parte de los países ni sabía que habíamos presentado" la solicitud

Vamos a terminar de tener las últimas reuniones este año con los últimos países que faltan. No cambio una coma, seguimos teniendo la misma información. Una parte de los países sabían, estaban interesados en nuestra presencia; una parte de los países ni sabían que nosotros habíamos presentado (la solicitud), y algunos países no les interesa nuestra presencia porque competimos con la misma lógica, son al menos dos países. Si ahí no hay consenso de todos, no hay crédito (para ingresar).

Vamos a terminar de saberlo, nos faltan dos o tres países, antes de fin de año lo vamos a tener claro. Nosotros nos vamos a jugar sobre todo con aquellas cosas que puedan ser concretas, si eso fuera concreto, adelante como todo lo demás. Asean es un ejemplo concreto.

Llama la atención que no supieran cuando hubo reuniones aquí del ministro de Relaciones Exteriores anterior con todos los embajadores.

¿Perdón? No conmigo.

No, con los anteriores. Llama la atención que no exista memoria institucional de parte de esos países.

No, no, la información que me transmitieron...

Usted dice que ni sabían de que Uruguay quería ingresar.

Algunos de esos países, bueno fue lo que nos dijeron, no soy yo el que lo digo.

Resulta muy llamativo.

Pero los embajadores acá no son todos los embajadores, porque hay una parte que está en Argentina, Brasil.

Claro pero esos estuvieron por videoconferencia.

A nosotros nos presentaron que estábamos a un cuarto de paso para entrar y eso no es verdad. Eso es lo único en lo que sí soy categórico.

Lo mismo que la visa de EEUU, ni una ni la otra era la realidad y en eso sí soy categórico porque las reuniones ahora las tuvimos nosotros, la información la tenemos nosotros. Es el dato de la realidad, ahora nosotros tenemos información de primera mano, no me comparo con nada de lo anterior. ¿Estamos cerca, estamos lejos? Para nosotros no es que estamos lejos, estamos lejísimos. Pero vamos a terminar de sacar la conclusión solo cuando terminemos de hablar con todos. ¿Cómo hablamos con todos? Hablamos en bilaterales acá, mandamos gente a Argentina para verse con algunos, en alguno de estos viajes hemos hecho (contactos) con otros, y en misiones que vamos a hacer en el segundo semestre haremos el chequeo que nos falta de los países. Somos serios, solo cuando terminemos eso. Ojalá fueran positivos (los contactos), esa no es la señal que tenemos.

Otra mirada

La reunión con todos los embajadores que motivó la consulta de El Observador había sido señalada por Paganini en una entrevista con este medio en julio de 2024. “Hicimos varias actividades con los distintos países y alguna conjunta con los embajadores de todos hace muy poco tiempo dándoles nuestra información y escuchando sus preguntas, despejando sus dudas”, respondió en ese entonces.

Esa sesión también consta en la memoria de actividad divulgada por Albertoni tras dejar el cargo. “Reunión general con países miembros del CPTPP: julio de 2024. El ministro y subsecretario convocaron a una reunión con los embajadores acreditados de los países signatarios del CPTPP para resaltar el interés de Uruguay por acceder al acuerdo y contestar preguntas que puedan existir por parte de los países respecto al proceso de adhesión de Uruguay y el cumplimiento de estándares”, dice el texto, que también detalla otras reuniones con Australia, Canadá, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón, Singapur, Vietnam, México, Malasia y Brunei.

La memoria de gestión de la Cancillería, en tanto, señala que Uruguay se situaba en “2025 como el próximo país a ser considerado para adherir”. “Se trata de un paso de gran relevancia que abriría la puerta a los mercados de mayor dinamismo del mundo (...) siendo el próximo país en la lista para empezar el proceso de adhesión, se debe continuar trabajando sobre los países miembros para asegurar este hito”.