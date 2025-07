Lubetkin: "Ojo con hacer campaña chica" con los pasaportes, podrá ser un "error" pero no "corrupción" como Marset y Astesiano

El presidente Orsi dijo claramente de que tenemos que hacer un esfuerzo para atender e ingresar a los mercados asiáticos e ingresar a los mercados asiáticos. Es una construcción, creo tienen que sumar los diferentes movimientos que hemos hecho estos cuatro meses, que son parte de lo mismo: el viaje a China es esto, la reunión con el primer ministro de India es esto, la reunión con el primer ministro de Vietnam, la firma con Asean. Son todas patas de una estrategia para entrar con los tiempos que se necesita entrar. La firma con los ahora 10 países de la Asean fue extraordinaria, hay un antes y un después. Todo lo que se hace en este periodo es diferente a los anteriores. El miércoles 9, cuando llegué desde Río (de Janeiro), el otro que estaba firmando era el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia. Estaban los 10 ministros y al otro día, en Malasia, había un debate donde participó (el secretario de Estado de EEUU, Marco) Rubio, (el canciller ruso Serguéi) Lavrov y (el canciller chino) Wang Yi. Estaban allá. Esa es la demostración, con el peso que cada uno de ellos tiene.

Sin duda que el eje de movimiento ha pasado mucho más a Asia. Si sumamos todo eso, creo que vamos bien, a los ritmos que hay que ir. Ellos necesitan sus tiempos en este proceso, será que un año, dos años, no tengo idea, pero que todo se haya hecho en apenas cuatro meses, creo que un buen lector agudo se da cuenta de que estamos dando pasos de gigantes.

20250715 Entrevista al canciller Mario Lubetkin Foto: Inés Guimaraens

¿Qué va a significar en concreto?

Primero, nos da el marco. Es el acuerdo formal de cooperación y amistad con Asean. Sin eso, no se avanza en ninguna línea. Estamos abriendo las grandes avenidas. Hemos abierto todos los círculos concéntricos, y ahora hay que trabajar en esas avenidas, hay que trabajar comisiones mixtas público-privadas, activar los mecanismos

Nuestro mercado hacia allá siempre tuvo las dificultades de los aranceles. ¿Cómo podemos pensarlo?

Ellos tienen aranceles muy bajos, por eso tienen ese flujo comercial. Los indios firmaron un acuerdo con el Mercosur y los vietnamitas lo quieren firmar, y todo esto se da en un Mercosur de referencia que antes no lo era en esta dimensión. Partiendo además de la base de que nada empezó el 1 de marzo, pero está claro que estamos concretando. Lo que pensamos es el segundo semestre empezar a preparar misiones de trabajo, hemos invitado a varios de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de estos países para que vengan. Ya somos parte de la familia grande.

Una discusión grande del Uruguay es el acceso a nuevos mercados. ¿Qué productos específicos nuestros pueden empezar a ingresar?

Hay que trabajar país por país. Si terminamos con una pregunta solo para el gobierno, ahí vamos a fracasar. ¿Cómo se van a preparar los privados? Hoy tenemos una accesibilidad para llamar y concretar reuniones a niveles de misiones comerciales con cualquiera de los diez países como no lo teníamos antes de la firma. Se van estableciendo relaciones personales, ya las habíamos establecido en el BRICS, porque varios de los jefes de Estado estaban allá y, si bien no hubo bilaterales, sí hubo corredores. A mí me marcó notablemente la reunión del presidente Orsi con el presidente Modi, mucho. Venían con las ideas muy claras de cómo quieren proyectar la relación con el gobierno en los próximos 10 o 15 años. Él tenía un paquetito de seis hojitas que iba pasando revista en cada uno de los temas, en los esenciales informáticos, farmacéuticos, de ciberterrorismo, frutas y verduras, tienen mucho planteado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y de software. Ellos ya tienen la agenda hacia Uruguay, una hoja de ruta, somos nosotros que nos vamos a tener que preparar un poco más. En un cierto punto en la entrevista felicitaron al presidente Orsi porque había cumplido años. Fue de gran preparación por parte de los indios y del propio primer ministro.

La gran inversión India en Uruguay está vinculada a Tata. Pero también hay una inversión prometida de Allana para comprar frigoríficos.

No estuvo planteado de esa manera. Era la primera reunión en la historia entre un presidente de Uruguay y del gobierno indio.

Me refiero a que la relación estratégica que están tratando de construir apunta a un negocio que Uruguay ya rechazó una vez.

No se fue a lo específico. Sí hubo una línea de sintonía sobre la seguridad alimentaria, hablaron mucho del sector farmacéutico y de desarrollo tecnológico, tienen todo el avance informático en relación a costos de medicinas genéricas con una reducción de hasta un 60% o 70% del valor de las medicinas y lo plantean como modelo ejecutivo para Uruguay.

Esta es la fase de abrir las grandes avenidas. En el segundo semestre vamos a tratar de dar un nuevo paso concreto: Modi se comprometió a venir a Uruguay y Orsi a ir a India. Me gustaría también concretar la visita a Washington, el día que fuera. La agenda del presidente este año ya está cargadísima y sin mucha variante. Si no faltaban movimientos, esta propuesta del presidente de Sudáfrica de invitarlo (al G20), que no es la misma categoría del año pasado, donde lamentablemente el único que no asistió fue el presidente Lacalle.

Orsi va a hacer una visita a Europa, la tiene que hacer, y antes que se termine los acuerdos de Bruselas.

20250715 Entrevista al canciller Mario Lubetkin Foto: Inés Guimaraens

¿Octubre?

Es lo más probable. Va a ir a la Asamblea General de Naciones Unidas (setiembre) y ahí va a haber varios encuentros muy importantes. Tiene Belem, la COP30, el summit de CELAC-UE y el Mercosur en diciembre.

En los próximos días viajan a Chile al retiro de presidentes progresistas. ¿Hay una nueva alianza?

No me animaría a decir una alianza, digo que naturalmente hay un flujo de diálogo por una similitud de pensamiento con algunos presidentes que son los que van a ir ahí. No hay una nueva Internacional, no hay absolutamente nada de eso. Estamos combinando en algunos lados, en el Brics, en la Celac en Honduras, cuando vinieron acá. Esta reunión de Chile es organizada por los chilenos.

¿No sesga las participaciones en lugares donde no haya otras voces ideológicamente distantes?

Lo está organizando Chile, nos invitaron y vamos a participar. No es lo mismo.

¿Usted dice que si otros países con una orientación ideológica diferente los invitan, participarían de la misma manera?

¿Por qué no? Salvo que sea la Internacional fascista, lo evaluaríamos. Estamos para un diálogo muy fluido. Orsi invitó en Sevilla a Daniel Noboa (Ecuador) a venir a Uruguay, tenemos una relación estupenda con el gobierno de Panamá, no van a poder decirme que tengo una similitud de pensamiento. Ahora ahora vienen 2-3 años de elecciones permanentes en todos lados donde vamos a ver cuál va a ser la cara de América Latina.

A nosotros hay que medirnos por cómo trabajemos con la presidencia del Consenso de Brasilia y cómo trabajemos con la presidencia de CELAC. Ahí se va a demostrar cuál es nuestra visión en relación a interactuar, facilitar, concretar y ojalá generar instrumentos que sirvan para mayores estabilidades, crecimientos y hasta avances económicos.

¿Cómo vio el cruce arancelario entre Estados Unidos y Brasil?

Nada de esto es bueno, todo esto es malo. Jugar cambiando las claves arancelarias creo que va a generar escenarios de inestabilidad económica-comercial importante. Lo que pasa con la UE es exactamente igual y ambos nos tocan. Lula dijo que no le parecía correcto, que intentarían negociar y sino que tomarían medidas de contrapartida. La UE dijo lo mismo.

Pero la sanción a Brasil tiene un componente político.

Sobre todo. Y no es menor sin duda porque en el caso de la UE es strictu sensu económico. Todo está en movimiento, el cuidado que tenemos que tener es de no encasillar las cosas porque va todo en un movimiento en el cual un mes todo puede cambiar. Se va a iniciar un proceso de negociación, desde el inicio de Trump se negocia, cambia y ajusta todo. Es un jugueteo muy riesgoso porque hace perder la credibilidad a las negociaciones comerciales.

¿La cercanía que tiene Uruguay con Brasil no los expone a este tipo de cruces con Estados Unidos?

Nosotros estamos mirando a nuestra casa adentro, pero las cosas que están mal decimos 'eso no'. Pero también estamos mirando cómo se puede dar. Creo que nadie se puede animar a entender qué es lo que va a pasar en semanas o meses.

¿Qué evaluación hizo la Ciacex de las medidas de Trump sobre Uruguay?

Seguimos sin tenerlas claras. En lo esencial no hay nada que nos haya afectado en ninguno de los aspectos. Eso no quiere decir que si no se llega a un buen acuerdo entre Brasil y Estados Unidos o la Unión Europea y Estados Unidos, u otros, no quedemos afectados, que no sé si es una palabra en negativo.

¿Cómo valora la medida de suspender la exportación de ganado en pie para faena Inmediata?

Llegué ahora, tengo que entenderla un poquitito mejor.

20250715 Entrevista al canciller Mario Lubetkin Foto: Inés Guimaraens

Uruguay busca abrir nuevos mercados, pero en este caso se cierran (Turquía, Israel, Argelia).

Veremos cómo se desarrolla. Estuve con el ministro de Exteriores de Turquía y naturalmente fue uno de los temas que hablamos. Estuve con el ministro de Exteriores de Argelia, que me plantearon que además del escenario de aumentar el mercado lácteo, quieren ingresar al mercado de carnes en una forma diferente y que eso va a determinar misiones de ellos para Uruguay. Así que se lo transmitiré al presidente de la República y al ministro de Agricultura.

Lula ha dicho que después de cerrar la UE la próxima ambición del Mercosur era China. ¿Va a ir el Mercosur por el acuerdo con China?

No lo hablamos hasta ahora en todo el proceso de la presidencia argentina. Hablamos de los dos procesos (UE y EFTA), muy probablemente la firma con EFTA sea antes de la firma con la UE. Las autoridades chinas nos plantearon que estaban a disposición de ir con el Mercosur en cualquiera de las variantes que se plantee. Lo que no se estaba planteando es TLC sí o no, como se planteó en otro periodo, sino hasta donde los países del Mercosur quieran ir. Creo que se va a abrir con más de uno, nosotros hemos reclamado también algunas negociaciones que se estaban abiertas con El Salvador, con otras realidades específicas, pero esta es la hora nuestra. La referencia del Mercosur cerrando el con UE y EFTA cambia completamente como escenario, en un cuadro de cambio de escenarios globales en el cual se están buscando otros escenarios comerciales. Es un Mercosur que va, con todas sus contradicciones y debilidades, a jugar un partido.

La Cancillería citó a los embajadores de Alemania y de Francia en consulta por la situación del nuevo pasaporte uruguayo. ¿Ya hay alguna solución para cómo destrabar esta situación?

Lo que hay al día de hoy es una indicación que vino de la embajada alemana. Convocamos a los dos porque en el caso de la embajada francesa había alguna señalación en relación a autorización de residencia para para procesos de más de tres meses. Un caso.

No hay detectado caso alguno, salvo que aparezca, de problemas de algún tipo con ningún tipo de versión de pasaportes nuestro. Con ninguno. Y no es que no haya uruguayos que no hayan atravesado Alemania y Francia.

Viene desde el periodo del gobierno anterior, pero inclusive los ajustes que se pueden haber hecho en este periodo se hicieron sobre la base de lo que la OACI nos indicó, que es la referencia. Nosotros nos movimos sobre la referencia. Después tal responsabilidad tuvo el Ministerio de Interior, tal responsabilidad tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo hicimos a partir de la referencia de reglamentación del sistema internacional. No hay víctimas de ningún tipo, hemos hecho un estudio de pasaportes de otros países del mundo y les puedo asegurar que hay pasaportes asiáticos, africanos, inclusive norteamericanos y del golfo que son exactamente iguales a los nuestros y no tienen ningún tipo de problema, ni tuvieron ningún tipo de problema.

El otro tema que yo pondría en consideración es cómo hicimos el proceso. Nosotros empezamos en mayo a explicar a todas las representaciones diplomáticas acá y nuestra embajada a todas las representaciones. Inclusive hay una reunión en Alemania donde vamos a volver a explicar a las autoridades alemanas. En Naciones Unidas me reuní con la viceministra de Exteriores de Alemania, hicimos un repaso de todos los temas y este no existió.

¿Entonces qué pasó?

Hay que preguntarle al embajador alemán porque cuando fueron convocados el embajador alemán y el embajador francés dijeron 'esto se resuelve rápido'. Además de todo esto que les estoy diciendo, el presidente Orsi dijo que si aparece algún lío vamos a tener la flexibilidad para tratar de resolverlo de la mejor forma. Lo que digo es atentos a hacer campaña chica sobre algo que es demasiado importante, que es nuestra carta de presentación en el mundo. Ya tuvimos dos golpes en los últimos años: esos sí eran por corrupción, a un narcotraficante y a la venta de pasaportes rusos. Esto puede ser quizá por error, pero no es por corrupción, y no tenemos registrado el error. Ojo con que se empiece a devaluar el pasaporte uruguayo, por lo tanto, a quien tiene responsabilidades públicas cuidemos ciertos aspectos que nos afectan a todos.

20250715 Entrevista al canciller Mario Lubetkin Foto: Inés Guimaraens

La oposición cuestiona un detalle, que ellos venían trabajando para cambiar lugar de nacimiento por ciudadanía y que la dirección de migraciones fue un paso más y lo que borró es el lugar de nacimiento del pasaporte. ¿Entienden que se podría volver atrás en ese detalle?

Lo que entiendo es que ante lo delicado del tema, me parece perfecto que todos opinen, pero creo que serían otros los caminos para opinar y no hacer debate público, porque nos afecta a todos. Si me encontrara en la misma situación, al revés, naturalmente llamaría al canciller, al presidente de la República y al ministro anterior pero no saldría a generar un debate público que genera inestabilidad y dudas sobre algo que no tiene ni estabilidad ni dudas, salvo las opiniones de un embajador no verificadas en nuestro diálogo con el gobierno. Vamos a buscar la solución, tenemos que bajar completamente y hay que sentir el pasaporte uruguayo como lo fue siempre, un instrumento poderoso. Si lo golpeamos nosotros mismos vamos a perder algo que es nuestra carta de presentación para cualquier uruguayo que se tiene que mover.

¿Por qué habló de que los había sorprendido que Uruguay estuviera ya avanzado en el ingreso al Banco de los BRICS?

Porque no lo teníamos en agenda cuando asumimos.

Pero estuvo Dilma Rousseff reunida con ustedes.

Ok, perfecto, no lo teníamos en agenda. Dilma vino en diciembre. Pero mirá los planes de campaña: nunca estuvo planteado ni el ingreso al BRICS, ni al Banco del BRICS. Nos sorprendió, aparte porque es un proceso largo. Fue un proceso de varios años en los cuales las autoridades anteriores fueron alimentando con todos los elementos para llegar a este proceso. No lo sabía.

¿Pero cómo los puede sorprender algo en lo que están reunidos?

Dilma nos comentó una serie de cosas que nosotros no sabíamos.

Uruguay tiene la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley para ingresar al Banco del BRICS. Eso está desde el 2021, hubo declaración de la ministra Azucena Arbeleche y del propio canciller señalando que eso estaba pronto.

Hay un detalle: que el banco formalmente aprobó el ingreso de Uruguay. A mí lo que me sorprendió es que antes de que asumiéramos ya estaba aprobado. No presentado: aprobado por el directorio del banco. Qué te puedo decir, tengo capacidad de sorpresa. Lo estoy diciendo el primer día, no cambió porque efectivamente van cuatro meses y le dimos prioridad a otras cosas.

Las cuatro grandes avenidas que nos planteamos –nuevo escenario en el Mercosur, Mercosur-Unión Europea, Mercosur-EFTA y Celac– están todas abiertas. Hay temas que son políticas de Estado. Y si algunos de los temas tan sensibles en política internacional los miramos sobre la politiquería local, vamos a ir por mal camino. Está todo bien de que no estemos de acuerdo, pero tiene que haber mecanismos, que no necesariamente son todos públicos, para que finalmente resolvamos el problema.

Está reclamando teléfonos.

También lo reclamé para el Frente Amplio. Y las llamadas me llegaron todas.