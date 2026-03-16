Neymar empieza a despedirse del Mundial 2026: a falta de una sola convocatoria, Carlo Ancelotti no lo citó en Brasil para la fecha FIFA de marzo

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique Lyon cedido por Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de la fecha FIFA de marzo y Neymar volvió a quedar afuera, según anunció este lunes el seleccionador Carlo Ancelotti.

Endrick, de 19 años, fue llamado por primera vez por Ancelotti, el técnico con el que debutó en Real Madrid.

Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha , de Barcelona, y el arquero Alisson , de Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos amistosos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial, además de la presencia del astro del Real Madrid Vinícius Júnior.

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El último partido de Endrick con la camiseta de Brasil fue la derrota 4-1 ante Argentina en Buenos Aires en marzo de 2025, que le costó el cargo a Dorival Júnior, reemplazado por el entrenador italiano. Suma 14 partidos internacionales, con tres goles.

Hay otras caras nuevas en el listado para los amistosos en Estados Unidos contra Francia, el 26 de marzo, y Croacia cinco días después.

El goleador Igor Thiago tiene su oportunidad en una sólida temporada con Brentford en Inglaterra (18 goles en la Premier League, solo por detrás del noruego Erling Haaland, que acumula 22 con Manchester City) y en el mediocampo Ancelotti abre juego con Gabriel Sara y Danilo.

"Neymar tiene que seguir trabajando"

Consultado en rueda de prensa en Rio de Janeiro por la nueva falta de Neymar, Ancelotti resaltó que la estrella de Santos aún no está en plenitud física.

"Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%", expresó el italiano.

"Tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y una buena condición física", añadió.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, Neymar jugó su último encuentro con la camiseta verdeamarilla en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en el partido ante Uruguay por las Eliminatorias.

En la Copa del Mundo, entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

Lista de convocados:

Arqueros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Bento (Al-Nassr, Arabia Saudita) y Ederson (Fenerbahçe, Turquía).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo, Brasil), Bremer (Juventus, Italia), Danilo (Flamengo, Brasil), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Léo Pereira (Flamengo, Brasil), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo, Brasil), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Gabriel Sara (Galatasaray, Turquía).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon, Francia), João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España).