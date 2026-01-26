¿Qué pasa con los laterales en Brasil? El país de leyendas como Cafú o Roberto Carlos tiene escasez en un puesto donde habrá seis uruguayos en el Brasileirao

Una legión de laterales extranjeros crece en el fútbol de Brasil , el país de leyendas como Cafú o Roberto Carlos, donde 14 de los 20 equipos tendrán al menos a uno de ellos en la temporada 2026 del Brasileirão, que empieza el miércoles, con seis laterales uruguayos entre ellos .

El mercado de fichajes ha traído nuevos reclutas: el uruguayo Pedro Milans, ex Peñarol (Corinthians), el argentino Román Gómez (Bahia) y el ecuatoriano Ángelo Preciado (Atlético Mineiro).

Y no se trata solo de cantidad.

Pedro Milans en su primera práctica como jugador del Corinthians

Los "legionarios" tienen roles clave, como los uruguayos Guillermo Varela con Flamengo, campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores en 2025, y Joaquín Piquerez , con Palmeiras, gran rival actual de los rubro-negros.

20251129 Guillermo Varela se enfrenta a Joaquín Piquerez en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras Guillermo Varela se enfrenta a Joaquín Piquerez en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras Foto: EFE

Otro lateral celeste, José Luis “Pumita” Rodríguez, es figura en Vasco Da Gama, mientras que Agustín Sant’Anna juega en ese puesto en Red Bull Bragantino y Mateo Ponte lo hace en Botafogo.

Los marcadores de punta locales, en tanto, están bajo escrutinio: el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, tiene dudas en ambos costados rumbo al Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

José Luis Rodríguez, el Pumita, y su homenaje a Juan Izquierdo José Luis Rodríguez, el Pumita, y su homenaje a Juan Izquierdo @VascodaGama

¿Qué ha pasado con los laterales brasileños?

Salto precoz a Europa

Grandes laterales ofensivos forman parte del ADN de Brasil: Carlos Alberto y Everaldo brillaron en la mítica Seleção de Pelé en México 1970, Cafú y Roberto Carlos marcaron época y ganaron el quinto y último Mundial de Brasil en Corea del Sur y Japón 2002 y, más recientemente, Dani Alves y Marcelo dejaron huella.

Hoy se les echa en falta en casa.

"Los clubes contratan cada vez más jugadores extranjeros y los brasileños salen a Europa cada vez más temprano (...), salen muy jóvenes y aún no están listos", dice a la AFP Marcio Dolzan, periodista del portal deportivo Lance!

Dolzan cree que ese contexto tiene especial influencia en el caso de los marcadores de punta.

20230802 Mateo Ponte presentado como nuevo jugador de Botafogo. Foto: @foto_vitorsilva para @botafogo Mateo Ponte Foto: @foto_vitorsilva para @botafogo

Acaban formándose, subraya, en "escuelas distintas" a la brasileña, que ponen por delante su potencial defensivo.

Cuando Cafú llegó a Europa en 1995, con el Zaragoza español, tenía 24 años y había ganado dos veces la Copa Libertadores y la Intercontinental con el club en el que se formó, el Sao Paulo.

Había sido, incluso, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994.

En contraste, Caio Henrique, hoy en el Mónaco, dio el salto con 18 años.

20240509 River Plate's Uruguayan defender Agustin Sant'Anna (L) and Nacional's defender Diego Polenta fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Nacional and Argentina's River Plate at the Gran Agustín Sant'Anna y Diego Polenta de Nacional Foto: Dante Fernández / AFP

Incógnitas mundialistas

Así las cosas, Ancelotti, que debutó en la selección brasileña en junio pasado y aseguró su clasificación mundialista, sigue probando.

Por el lado izquierdo ha utilizado precisamente a Caio Henrique, así como a Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

Por la derecha ha alineado a Paulo Henrique (Vasco da Gama), Vanderson (Mónaco), Vitinho (Botafogo) y Wesley (Roma). También al central Eder Militão (Real Madrid), quien dejó buena imagen en la victoria 2-0 de Brasil ante Senegal en un amistoso en noviembre, en Londres.

"Es una opción" para "dar mayor solidez defensiva al equipo", comentó Ancelotti.

Dolzan, irónico, remata en referencia a Militão: "El mejor lateral es un central".

"¡Hay que correr mucho!"

Por otro lado, las bases priorizan a jóvenes jugadores de banda como extremos, apunta el exlateral derecho Ronald Cabral, supervisor técnico del proyecto de formación Guerreirinhos, del Fluminense.

"Los muchachos piensan que tienen que correr mucho" y no les tienta ser laterales, dice a la AFP, en tono jocoso, Cabral.

"Tienes 200 muchachos y (uno pregunta): '¿Lateral derecho?', nadie levanta la mano; '¿atacante?', todos levantan la mano", sigue el exfutbolista, si bien saca pecho por promesas en el club carioca como el marcador de punta derecho Julio Fidelis, de 19 años.

Entre las preocupaciones, el mismísimo Cafú pide calma.

Marcos Evangelista de Moraes, más conocido como Cafú Marcos Evangelista de Moraes, más conocido como Cafú

"Tenemos grandes laterales (...), aptos para vestir la camiseta de sus clubes y la selección brasileña, pero hace falta tiempo y adaptación", dijo a CNN.

Entre tanto, los jóvenes laterales extranjeros buscan en la liga brasileña un envión económico y también un trampolín hacia Europa.

"Uno de mis objetivos" es "jugar en las grandes ligas de Europa y en la selección (de Argentina) y sé que se puede dar el salto acá", dijo Román Gómez, de 19 años y campeón con Estudiantes de La Plata en su país, durante su presentación en el Bahia.

