Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Pedro Milans fue presentado como nuevo jugador del Corinthians, tras su salida de Peñarol

Al despedirse de Peñarol, Milans dijo que su intención era "seguir en el club", pero lamentó que "el desenlace fue otro"

22 de enero 2026 - 7:47hs
Pedro Milans en su primera práctica como jugador del Corinthians

Pedro Milans en su primera práctica como jugador del Corinthians

Foto: Corinthians

El lateral Pedro Milans fue confirmado como nuevo jugador del Corinthians de Brasil, luego de finalizar su contrato con Peñarol y salir libre del club.

"¡Pedro Milans es del Timao! El lateral uruguayo firmó con el Corinthians hasta el 31 de diciembre de 2029 y será un refuerzo más para el equipo", celebró el Corinthians en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corinthians/status/2014080567176810537?s=20&partner=&hide_thread=false

En su página web, el club de San Pablo destacó que Milans ganó la Liga AUF Uruguaya de 2024 y la Copa AUF Uruguay de 2025 con Peñarol, y recordó que el jugador se formó y jugó hasta 2022 en Juventud de Las Piedras.

El lateral derecho de 23 años no renovó su contrato con Peñarol, que finalizaba el 31 de diciembre de 2025, y se fue en condición de libre.

Pedro Milans con Peñarol
PEÑAROL

La despedida de Pedro Milans de Peñarol: "Mi intención siempre fue seguir en el club, las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro"

Washington Aguerre y uno de los penales atajados ante Colo Colo
PEÑAROL

Las confesiones de Washington Aguerre en su retorno a Peñarol: el "amor y odio" de sus hinchas, cuatro penales atajados y el enojo de Diego Aguirre

En la carta que publicó en sus redes sociales para despedirse del carbonero, dijo: "Mi intención siempre fue aportar y seguir en el club, las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro".

Este miércoles el jugador uruguayo tuvo su primera práctica en el Timao, que este jueves enfrentará a Santos por el Campeonato Paulista. El equipo se encuentra octavo en la tabla con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corinthians/status/2014110759983145159?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Pedro Milans Peñarol Corinthians Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Diego Aguirre
SERIE RÍO DE LA PLATA

A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde
URUGUAYOS

El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco

Matías Arezo y Jonathan Villagra
PEÑAROL

El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos