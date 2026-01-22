Pedro Milans fue presentado como nuevo jugador del Corinthians, tras su salida de Peñarol

El lateral Pedro Milans fue confirmado como nuevo jugador del Corinthians de Brasil, luego de finalizar su contrato con Peñarol y salir libre del club.
"¡Pedro Milans es del Timao! El lateral uruguayo firmó con el Corinthians hasta el 31 de diciembre de 2029 y será un refuerzo más para el equipo", celebró el Corinthians en sus redes sociales.
En su página web, el club de San Pablo destacó que Milans ganó la Liga AUF Uruguaya de 2024 y la Copa AUF Uruguay de 2025 con Peñarol, y recordó que el jugador se formó y jugó hasta 2022 en Juventud de Las Piedras.
El lateral derecho de 23 años no renovó su contrato con Peñarol, que finalizaba el 31 de diciembre de 2025, y se fue en condición de libre.
En la carta que publicó en sus redes sociales para despedirse del carbonero, dijo: "Mi intención siempre fue aportar y seguir en el club, las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro".
Este miércoles el jugador uruguayo tuvo su primera práctica en el Timao, que este jueves enfrentará a Santos por el Campeonato Paulista. El equipo se encuentra octavo en la tabla con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.
