BRASIL

El ex Peñarol, Pedro Milans, llegó a San Pablo para firmar contrato con Corinthians y será compañero de Memhpis Depay; mirá el video

El lateral derecho será sometido a los chequeos médicos para suscribir un buen vínculo con uno de los más grandes de Brasil

14 de enero 2026 - 12:54hs

El lateral derecho uruguayo Pedro Milans arribó a San Pablo en la madrugada de este miércoles proveniente de Montevideo, pero tras un vuelo que se hizo más largo, por lo que llegó muy cansado, para firmar contrato con Corinthians, uno de los clubes más grandes del fútbol brasileño.

El exfutbolista de Peñarol, con el que fue campeón uruguayo en 2024, aún no firmó su nuevo vínculo con la institución paulista.

Como ocurre en todos los casos, aún está supeditada su firma a lo que pueda ocurrir en la revisión médica.

En los aurinegros disputó 112 partidos oficiales y anotó tres tantos.

Referí informó el pasado lunes que Milans llegó a un acuerdo de palabra con Corinthians para ser nuevo jugador del Timao.

Su llegada a Brasil

En la madrugada de este miércoles, Pedro Milans llegó acompañado de su pareja a San Pablo.

El cansancio se debió a que el avión en el que viajó desde Montevideo, debió hacer una parada previa en Curitiba, por lo que tardó más de lo esperado en arribar.

"Estoy muy contento de llegar acá y de hacerme los chequeos (médicos)", comenzó diciendo Milans en su llegada a San Pablo.

Y prosiguió: "Ahora voy a descansar (luego de lo que fue el vuelo tan largo) y a reunirme con el grupo (de jugadores) en unos días".

Corinthians no tuvo una gran temporada en lo internacional el año pasado, pero sí ganó el Campeonato Paulista y también la Copa Brasil sobre fines de diciembre y como gran figura tiene en la ofensiva al holandés Memphis Depay, quien además, es titular de la selección holandesa.

