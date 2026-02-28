Dólar
Santos de Brasil presentó a Christian Oliva y dos uruguayos, un ex Nacional y un ex Peñarol, le dejaron sus mensajes de bienvenida; mirá los videos

El volante que dejó a los tricolores hace semanas, finalmente pudo firmar luego de los problemas que solucionó el club brasileño

28 de febrero 2026 - 15:09hs
Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

El exvolante de Nacional, Christian Oliva, fue presentado este sábado por Santos de Brasil, el que a partir de ahora será su nuevo club luego de que tuviera que esperar un par de semanas para que la institución paulista pagara lo que debía, ya que estaba sancionada por FIFA y no podía contratar futbolistas debido a ello.

Como informó este viernes Referí, a principios de año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en inglés) de la FIFA ordenó al club brasileño pagar 2,56 millones de euros al equipo portugués en un plazo de 45 días. Sin embargo, la sanción se produjo antes del plazo estipulado, lo que sorprendió a la directiva del club paulista.

La presentación de Oliva

Debido a que ya no existen más deudas, finalmente y luego de esperar un par de semanas desde que se fue de Nacional, Christian Oliva fue presentado este sábado como nueva figura de Santos.

El volante uruguayo firmó un contrato por tres temporadas con la institución paulista.

"En primer lugar, estoy muy feliz por esta oportunidad, por llegar a un club gigante como Santos. Quiero aprovechar esta chance y ayudar al equipo. Llego para contribuir con la famosa garra uruguaya. Siempre con mucha entrega, garantizo que eso nunca va a faltar", dijo Oliva en su presentación.

Un ídolo de Santos como el exarquero de Nacional y de la selección uruguaya, Rodolfo Rodríguez, le envió un mensaje al volante que se sumó a Santos.

"Hola, Christian. Aquí Rodolfo. Buena suerte. Te quería decir que vos estás llegando a un club, a una ciudad y una hinchada excepcionales. Yo fui muy feliz allí hasta y el día de hoy, tengo muchos recuerdos", comenzó diciendo Rodolfo Rodríguez.

Y añadió: "Te deseo mucha, mucha suerte, mucho éxito, para vos y lógicamente para nuestro amado club. Un abrazo".

Aquí se puede ver el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2027789030331437176?s=20&partner=&hide_thread=false

También otro ex Santos y Peñarol, como Carlos "Pato" Sánchez, se sumó a los saludos a Oliva.

"Christian, ¿cómo estás? Soy el Pato Sánchez. Aprovecho este video para darte la bienvenida a 'meu Peixao (Peixe 'el pez', como le dicen a Santos sus hinchas'), que sientas el orgullo de representar esa camiseta, ese manto sagrado. Estoy en la hinchada por vos. Estamos juntos 'meu peixao'", le dijo el exfutbolista del club.

Aquí se puede ver el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2027788817940222224?s=20&partner=&hide_thread=false

Christian Oliva debutará con Santos el 10 de marzo, a la hora 21.30 en el Estadio Municipal José Maíia de Campos Maia, también llamado Maiao, ante Mirassol, como informó Referí.

