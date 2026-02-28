Santos de Brasil presentó a Christian Oliva y dos uruguayos, un ex Nacional y un ex Peñarol, le dejaron sus mensajes de bienvenida; mirá los videos

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil

El exvolante de Nacional, Christian Oliva , fue presentado este sábado por Santos de Brasil, el que a partir de ahora será su nuevo club luego de que tuviera que esperar un par de semanas para que la institución paulista pagara lo que debía, ya que estaba sancionada por FIFA y no podía contratar futbolistas debido a ello.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó este viernes Referí, a principios de año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en inglés) de la FIFA ordenó al club brasileño pagar 2,56 millones de euros al equipo portugués en un plazo de 45 días. Sin embargo, la sanción se produjo antes del plazo estipulado, lo que sorprendió a la directiva del club paulista.

Santos regularizó la situación esta semana y pagó las cantidades adeudadas a Arouca. Con esto, el nombre del club brasileño ya no aparece en la lista de la FIFA de equipos sancionados con prohibición de fichajes.

BÁSQUETBOL Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

PEÑAROL Previo al clásico ante Nacional, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, visitó el Penal de Libertad "para participar de la final de internos"

La presentación de Oliva

Debido a que ya no existen más deudas, finalmente y luego de esperar un par de semanas desde que se fue de Nacional, Christian Oliva fue presentado este sábado como nueva figura de Santos.

El volante uruguayo firmó un contrato por tres temporadas con la institución paulista.

"En primer lugar, estoy muy feliz por esta oportunidad, por llegar a un club gigante como Santos. Quiero aprovechar esta chance y ayudar al equipo. Llego para contribuir con la famosa garra uruguaya. Siempre con mucha entrega, garantizo que eso nunca va a faltar", dijo Oliva en su presentación.

Un ídolo de Santos como el exarquero de Nacional y de la selección uruguaya, Rodolfo Rodríguez, le envió un mensaje al volante que se sumó a Santos.

"Hola, Christian. Aquí Rodolfo. Buena suerte. Te quería decir que vos estás llegando a un club, a una ciudad y una hinchada excepcionales. Yo fui muy feliz allí hasta y el día de hoy, tengo muchos recuerdos", comenzó diciendo Rodolfo Rodríguez.

Y añadió: "Te deseo mucha, mucha suerte, mucho éxito, para vos y lógicamente para nuestro amado club. Un abrazo".

Aquí se puede ver el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2027789030331437176?s=20&partner=&hide_thread=false Rodolfo Rodríguez passando para desejar boa sorte ao seu conterrâneo Christian Oliva! pic.twitter.com/tAxGvmcmzM — Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026

También otro ex Santos y Peñarol, como Carlos "Pato" Sánchez, se sumó a los saludos a Oliva.

"Christian, ¿cómo estás? Soy el Pato Sánchez. Aprovecho este video para darte la bienvenida a 'meu Peixao (Peixe 'el pez', como le dicen a Santos sus hinchas'), que sientas el orgullo de representar esa camiseta, ese manto sagrado. Estoy en la hinchada por vos. Estamos juntos 'meu peixao'", le dijo el exfutbolista del club.

Aquí se puede ver el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2027788817940222224?s=20&partner=&hide_thread=false O recado do Pato Sánchez para o nosso novo reforço! pic.twitter.com/VnndJjonGw — Santos FC (@SantosFC) February 28, 2026

Christian Oliva debutará con Santos el 10 de marzo, a la hora 21.30 en el Estadio Municipal José Maíia de Campos Maia, también llamado Maiao, ante Mirassol, como informó Referí.