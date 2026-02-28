Dólar
Previo al clásico ante Nacional, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, visitó el Penal de Libertad "para participar de la final de internos"

El titular carbonero volvió a visitar el lugar, donó camisetas del club y le entregó la copa al conjunto ganador

28 de febrero 2026 - 14:34hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, entregó la copa al equipo ganador del torneo de internos del Penal de Libertad

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, entregó la copa al equipo ganador del torneo de internos del Penal de Libertad

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, compartió este sábado al mediodía una tarea que realizó en las últimas horas, visitando el Penal de Libertad para "participar de la final del campeonato de internos".

Esta no es la primera vez que el titular carbonero realiza estas presencias, aunque en esta oportunidad, la realizó previo al clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Nacional, ya que justo se jugaba el partido definitorio.

Ruglio subió este sábado a su estado de Whatsapp distintas fotos y un mensaje.

La presencia de Ruglio con los privados de libertad

Ignacio Ruglio estuvo presente en el Penal de Libertad una vez más, representando a Peñarol.

"Ayer junto a la comisión de asuntos sociales de Peñarol, visitamos una vez más el penal de Libertad para participar de la final del campeonato de internos", comenzó escribiendo este sábado el presidente carbonero en su estado de Whatsapp.

ruglio
El estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio, presidente de Pe&ntilde;arol, en una nueva visita al Penal de Libertad

El estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en una nueva visita al Penal de Libertad

Y continuó: "Hacerles saber siempre que Peñarol como institución no se olvida que ahí hay seres humanos que a veces necesitan una oportunidad para volver a la sociedad. Solo con lograr que no se sientan olvidados y que algunos puedan encaminar sus vidas y corregir sus errores, habremos puesto nuestro granito de arena desde el Club del pueblo. Viva siempre Peñarol y su gente".

Luego del partido y de la entrega de medallas, también donó algunas camisetas de Peñarol.

A su vez, también participó de la entrega de la copa al capitán del equipo campeón del torneo de internos del Penal de Libertad.

Ignacio Ruglio Peñarol Nacional Penal de Libertad Torneo Apertura clásico

