Ruglio, el momento de Peñarol, las críticas a Leo Fernández, la vuelta de Aguerre y las mascotas: "En cualquier momento tenemos que estar sentados, aplaudir el gol y hacer silencio como en el tenis"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , habló de la actualidad carbonera en el comienzo del Torneo Apertura, con una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, del período de pases, el presente de Leo Fernández, las lesiones y de la polémica con las mascotas en las salidas de los equipos.

“El 25 de febrero cierra el mercado”, dijo el titular aurinegro ante la consulta de si ya habían finalizado las negociaciones, dejando la expectativa de que todo puede ocurrir hasta el último día. “Ahí, los que no hayan venido, ya después solo va a haber tiempo para traer jugadores libres. Así que hasta ahí siempre va a estar abierto y seguiremos esperando a ver si algunos de los jugadores que estuvimos buscando los concretamos y si no, confiar en los de la casa, en ese puesto, que lo van a hacer muy bien”, señaló.

“Hasta el 25 de febrero que termina el periodo de pase, tanto el Indio (Roberto Fernández) como (Nicolás) Vallejo , que son los dos jugadores por los que esperaríamos, los vamos a esperar. Si no llegaron, los esperaremos después, a mitad de año, volveremos a hacer un intento. Y el club tiene a Muhlethaler, a Brandon Álvarez, más los punteros que ya tenemos en ese lugar. No vamos a traer otros para rellenar por rellenar. Y bueno, en el caso del Indio, en la casa están los Lolo Couture, hay un montón de juveniles ahí en el medio. Y mismo, siempre digo lo mismo, Lea Umpiérrez, ese fue supuesto natural, un 5 o 8. Después jugó más recostado, pero lo hizo muy bien en todas las formativas ahí. Aparte de Remedi, Darias y Trinidad. Así que estamos cubiertos. Si vienen, que vengan ese tipo de nombres que son probablemente quizá por arriba en la consideración de lo que tenemos”.

El clásico, la tercera fecha y la “calma”

Ruglio también fue consultado por cómo afectó la derrota ante Central Español y si ya pensaba en clásico ante Nacional de la cuarta fecha y en el Gran Parque Central. El presidente mirasol dijo que la semana en Los Aromos estuvo “bien” y “trabajando” tras la caída del domingo. “Es parte de esto, no se va a ganar siempre y es parte de esto levantarse rápido y no pensamos en nada (en el clásico) porque tenemos la tercera (fecha). Es decir, ya en la segunda no nos fue bien. Así que, ¿qué hacemos mal si pensamos en el clásico? Hay que ganar este fin de semana, es fundamental, y después recién pensar en el clásico. Obviamente, siempre se trabaja. Es inevitable, pero es muy importante este fin de semana y en nuestra casa hacerlo muy bien y estar a la altura”, agregó.

Del partido ante Central en el Campus de Maldonado, dijo que fue “una noche en la que las cosas no salieron bien”. “Los primeros 20 minutos de Peñarol fueron buenos, pero después ya las cosas no salieron. Tuvimos esas noches en que no sale nada e importante levantarnos cuanto antes. Veníamos de un muy buen partido contra Torque, lo definimos el partido en un tiempo. Esta vez no pudimos, si bien arrancamos muy bien al inicio, después no tuvimos la chance”.

20260215 Diego Aguirre Central Español Peñarol Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (2) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

“Trabajar y dar la vuelta cuanto antes y mantener la calma, como siempre digo. Lo único que le escribí cuando iba en carretera desde Maldonado a Montevideo, a Diego (Aguirre), es lo que le digo siempre cuando algo no sale: ‘Calma, calma y más calma’, que cuando se administra pasión, cuando hicimos los tres goles a torque en el primer tiempo, éramos un equipo bárbaro, impresionante, Peñarol, y veníamos a jugar muy bien con Nacional y ganar la Supercopa. Y después, una noche no te salen las cosas y es todo un desastre y hay que traer jugadores y demás… En los puestos en los que estamos, Diego y yo, particularmente es bien importante siempre eso. Como le escribí: ‘Diego, calma, calma y más calma’. Trabajo, que no somos ni tan buenos un fin de semana ni tan malos el otro”.

La vuelta de Washington Aguerre al arco

Consultado por el posible regreso del golero tras cumplir su sanción, dijo que no le genera “nada” porque cuentan con “dos tremendos arqueros”.

“Y que Seba (Britos) lo está haciendo muy bien. Y que Diego tiene un lindo problema de tener dos arqueros que puedan estar a la altura, así que la decisión que Diego tome va a ser la decisión que todo el club va a tener”.

AMDEP558. MONTEVIDEO (URUGUAY), 21/01/2026.- Washington Aguerre de Peñarol ataja un penalti este miércoles, en un partido de la Serie Río de La Plata entre Peñarol y Colo-Colo en el Estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos Washington Aguerre y uno de los penales atajados ante Colo Colo Foto: EFE

La competencia en los puestos

Consultado por si el arco era el único puesto que tenía competencia buena, dijo que no lo veía así. “Y si tenés tres 9 que son Abel, Batista y Arezzo y todavía el otro día entra Luciano (González) y jugó muy bien, quiere decir que cuatro nueves así para Peñarol es difícil encontrar. Y bueno, creo que la zaga con Ema (Gularte), con Lucas Ferreira, con Nahuel (Herrera) y ahora con Mauri Lemos son cuatro zagueros que los cuatro se van a matar para ver quién juega. Creo que estamos bien. Y mismo digo lo que te comenté hace un rato cuando me dicen, ¿Firman el Indio (Fernández) o no firma? Si el indio viene, todos felices, y si no viene, Lea Umpiérrez lo hace muy bien ahí, ni que hablar Remedi, Darias y Jesús Trindade, pero después tenemos un montón de juveniles que de seguro están esperando pista y sean mejor que cualquier otro nombre que anda a la vuelta. Si es el Indio, seguro creemos que es un salto de calidad. Y si no se da, porque los números no son lo que Godoy Cruz tenía en la cabeza, confiar en los gurises del club, que es lo que hay que hacer, y bueno, y principalmente, Lea Umpíérrez, que lo ha hecho muy bien ahí”.

¿Cuándo estará Mauricio Lemos a la orden?

“Cuando Diego lo considere necesario. Él es el que decide y nosotros respetamos lo que él vaya manejando”.

Las críticas a Leo Fernández

Consultado al respecto dijo que las críticas al 10 carbonero se dan “como a todos los que estamos expuestos”. “Leo sabe el lugar que ocupa, sabe la inversión que se hizo en él y sabe que cuando las cosas estén bien va a ser el aplaudido y cuando no estén bien va a ser el criticado. Así que él lo tiene más claro que nadie. Fue una noche o el otro día en la que no salió nada y Leo sabe perfectamente que cuando algo no salga bien es al que más se va a mirar y cuando salga bien la gente lo va a aplaudir. Como todo el que está en Peñarol, en Nacional, en River, en Boca, en el Real Madrid, en el Barcelona. Al final es parte de eso”.

20260215 Leonardo Fernández Peñarol Central Español Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (3) Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Cómo está Abel Hernández y cuándo volverá?

“Llegó bien y ahora los médicos del club van ver cómo llegó, cómo está la evolución de su lesión y después con tiempo que Diego vaya decidiendo si lo apura o no, y supongo que ahí también tendrá mucho que ver cómo estén Matías (Arezo) y Batista, que están muy bien. Eso va a hacer que Diego no tenga el apuro de usarlo y ojalá sigan haciendo goles los dos”.

La polémica que se armó con el tema de las mascotas

Consultado por Referí por la prohibición de la AUF a que los equipos salgan con mascotas a los partidos, dijo que es “una pavada”. “Opino que el sacar las mascotas del fútbol es seguir matando al fútbol como lo concebimos. Es decir, en cualquier momento nos van a hacer ir sentados a todos y aplaudir en el gol y hacer silencio mientras se juega, como en el tenis. Una pavada me parece todo eso”.

¿La cantidad de lesiones le preocupa?

“Sí y no. No nos gusta tener lesionados, seguro. Cuando salís de la pretemporada, mirás todos los clubes del mundo, el otro día prendí ESPN y decía la enfermería de Boca. En Nacional creo que el Diente (Nicolás López) una de sus figuras, no jugó, lesionado. Preocupa, sí, ni que hablar. Pero después de la salida de una pretemporada, después de un mes de parate, porque el Campeonato Uruguayo terminó el 30 de noviembre y volvimos al entrenamiento el 6 o el 7 de enero, son normales. Lo que no nos puede pasar después a lo largo del año, que el año pasado las padecimos con el campeonato bien adelantado ya”.