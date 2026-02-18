Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Boca Juniors se ilusiona con la llegada de José María Giménez y Juan Román Riquelme sigue apostando por jugadores uruguayos

José María Giménez es el nuevo deseo de Boca Juniors para el venidero mercado de pases de fin de año

18 de febrero 2026 - 16:09hs
José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias

Foto: Leonardo Carreño

José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias

Foto: Leonardo Carreño

José María Giménez está en los planes de Boca Juniors para el período de pases de mitad de año, el cual se abrirá en junio. De esta manera, el presidente del club Juan Román Riquelme vuelve a apostar por futbolistas uruguayos para reforzar al plantel.

La operación no resultaría sencilla, como tampoco lo fue con Edinson Cavani con el que insistieron varios períodos de pases hasta que se dio su llegada en julio de 2023, cuando al Matador se le terminó el contrato con Valencia.

Giménez tiene 31 años, es el capitán de la selección de Uruguay y hombre considerado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio.

El defensor formado en Danubio tiene, además, contrato hasta el 30 de junio de 2028 con Atlético de Madrid.

Ousmane Dembélé con su premio The Best
PREMIOS DE FIFA

Así votaron el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y el capitán, Josema Giménez, en el Premio The Best de la FIFA

José María Giménez
LALIGA DE ESPAÑA

Josema Giménez pidió disculpas tras la goleada que sufrió Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano del Pacha Espino; Federico Viñas dio una asistencia

En la actual temporada, Giménez ha alternado partidos de titular y otros de suplente, con Diego Simeone.

En este 2025-2026 se perdió cinco partidos por una lesión muscular en el muslo, pero la temporada pasada faltó a 14 encuentros por la misma razón.

Por nivel deportivo, para Atlético de Madrid ha sido un baluarte deportivo y uno de los mejores zagueros de LaLiga de España.

Por historial de lesiones, es un jugador que siempre ha tenido complicaciones para cumplir con asistencia perfecta a los partidos. Las lesiones musculares lo han perseguido desde hace años.

Sin embargo, Boca apuesta por su trayectoria, su experiencia y sus fortalezas como futbolista (que son enormes) para reforzar un equipo para la segunda mitad del año donde buscará afrontar los octavos de final de Copa Libertadores, si supera el grupo, e ir por el Torneo Clausura en el plano local.

Con la selección de Uruguay, Giménez suma 97 partidos con tres mundiales y cuatro Copas América a cuestas. Tiene 8 goles con 8.081 minutos en cancha.

Según DSports, Riquelme ya ha contactado al jugador.

Sin embargo, hay un Mundial de por medio y una negociación de por medio con Atlético de Madrid para saber si esta aspiración de Boca Juniors se puede llegar a concretar en unos meses.

En Boca sigue jugando Cavani, que el domingo volvió tras estar 77 días al margen por lesión, y es titular Miguel Merentiel. Marcelo Saracchi, jugador que también estuvo en el radar de Marcelo Bielsa, está cedido a préstamo en Celtic de Escocia.

José María Giménez Juan Román Riquelme Boca Juniors Atlético de Madrid

