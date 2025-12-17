Premio The Best de la FIFA: el voto de los representantes de Uruguay para el galardón masculino y femenino
El entrenador Marcelo Bielsa votó como mejor jugador a Kylian Mbappé, mientras que José María Giménez votó al ganador Ousmane Dembélé
17 de diciembre 2025 - 8:14hs
Ousmane Dembélé con su premio The Best
Foto: FIFA
Este martes la FIFA entregó los premios The Best a los mejores futbolistas del 2025. El ganador del galardón masculino fue el frances Ousmane Dembélé, mientras que el trofeo femenino se lo llevó la española Aitana Bonmatí.
Tras la ceremonia de premiación, la federación reveló cuáles fueron los votos de los entrenadores y capitanes de cada una de las selecciones asociadas a la FIFA en su rama masculina y femenina, entre ellas Uruguay, además de las elecciones de periodistas especializados que también aportaron a la votación.
En el caso de la selección uruguaya masculina, los encargados de votar fueron el capitán José María Giménez y el entrenador Marcelo Bielsa.
"Josema" puso en primer lugar a Dembélé, segundo al portugués Vitinha y tercero al brasileño Raphinha. En tanto, Bielsa votó a Kylian Mbappé, que quedó entre los tres mejores, Raphinha y al español Pedri.
El periodista uruguayo que votó para la terna masculina fue Rómulo Martínez Chenlo, quien votó primero a Lamine Yamal, que también terminó en el podio, segundo a Vitinha y tercero al marroquí Achraf Hakimi.
2025 Men's Player Breakdown
El voto para la categoría masculina de todos los capitanes, entrenadores y periodistas de los países asociados a la FIFA
FIFA
En la categoría femenina la representante de la selección uruguaya fue la capitana Pamela González, que votó a tres españolas integrantes del Barcelona: Clàudia Pina, Patri Guijarro y Alexia Putellas, esta última finalista del premio.
El entrenador Ariel Longo, en tanto, puso en primer lugar a la ganadora Aitana Bonmatí, segunda a la inglesa Lucy Bronze y tercera a la española Mariona Caldentey, la otra integrante del podio.
La periodista uruguaya que votó en esta categoría fue Fiorella Rodríguez, que listó a Bonmatí, Lauren James y Putellas.
2025 Women's Player Breakdown
El voto para la categoría femenina de todas los capitanas, entrenadores y periodistas de los países asociados a la FIFA