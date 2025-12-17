Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PREMIOS

Premio The Best de la FIFA: el voto de los representantes de Uruguay para el galardón masculino y femenino

El entrenador Marcelo Bielsa votó como mejor jugador a Kylian Mbappé, mientras que José María Giménez votó al ganador Ousmane Dembélé

17 de diciembre 2025 - 8:14hs
Ousmane Dembélé con su premio The Best

Ousmane Dembélé con su premio The Best

Foto: FIFA

Este martes la FIFA entregó los premios The Best a los mejores futbolistas del 2025. El ganador del galardón masculino fue el frances Ousmane Dembélé, mientras que el trofeo femenino se lo llevó la española Aitana Bonmatí.

Tras la ceremonia de premiación, la federación reveló cuáles fueron los votos de los entrenadores y capitanes de cada una de las selecciones asociadas a la FIFA en su rama masculina y femenina, entre ellas Uruguay, además de las elecciones de periodistas especializados que también aportaron a la votación.

En el caso de la selección uruguaya masculina, los encargados de votar fueron el capitán José María Giménez y el entrenador Marcelo Bielsa.

"Josema" puso en primer lugar a Dembélé, segundo al portugués Vitinha y tercero al brasileño Raphinha. En tanto, Bielsa votó a Kylian Mbappé, que quedó entre los tres mejores, Raphinha y al español Pedri.

Ousmane Dembelé
THE BEST

Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el premio The Best que otorga la FIFA a los mejores del año

Premio The Best de la FIFA
FIFA

Premios The Best de la FIFA: a qué hora comienza, por dónde ver la ceremonia y qué premios ya fueron entregados

El periodista uruguayo que votó para la terna masculina fue Rómulo Martínez Chenlo, quien votó primero a Lamine Yamal, que también terminó en el podio, segundo a Vitinha y tercero al marroquí Achraf Hakimi.

2025 Men's Player Breakdown

El voto para la categoría masculina de todos los capitanes, entrenadores y periodistas de los países asociados a la FIFA

En la categoría femenina la representante de la selección uruguaya fue la capitana Pamela González, que votó a tres españolas integrantes del Barcelona: Clàudia Pina, Patri Guijarro y Alexia Putellas, esta última finalista del premio.

G8T5dU9WUAoQg_l

El entrenador Ariel Longo, en tanto, puso en primer lugar a la ganadora Aitana Bonmatí, segunda a la inglesa Lucy Bronze y tercera a la española Mariona Caldentey, la otra integrante del podio.

La periodista uruguaya que votó en esta categoría fue Fiorella Rodríguez, que listó a Bonmatí, Lauren James y Putellas.

2025 Women's Player Breakdown

El voto para la categoría femenina de todas los capitanas, entrenadores y periodistas de los países asociados a la FIFA

Temas:

The Best FIFA FIFA Uruguay selección uruguaya Marcelo Bielsa José María Giménez Ousmane Dembélé Aitana Bonmatí

Seguí leyendo

Las más leídas

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Maximiliano Silvera
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel La Joya Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a Mejor Entrenador, Mejor Dirigente y Mejor Jugador de la Liga AUF 2025 respectivamente.
FÚTBOLX100

El último acto en Belvedere: una foto para la historia con Abel Hernández, Palma y Joaquín Papa, los mejores del año de Fútbolx100, antes de su demolición

Hincha de Uruguay en la Copa América
MUNDIAL 2026

FIFA le asegura a los hinchas que sigan a su selección en el Mundial 2026 entradas a US$ 60

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos