Premio The Best de la FIFA: el voto de los representantes de Uruguay para el galardón masculino y femenino

Este martes la FIFA entregó los premios The Best a los mejores futbolistas del 2025. El ganador del galardón masculino fue el frances Ousmane Dembélé , mientras que el trofeo femenino se lo llevó la española Aitana Bonmatí.

Tras la ceremonia de premiación, la federación reveló cuáles fueron los votos de los entrenadores y capitanes de cada una de las selecciones asociadas a la FIFA en su rama masculina y femenina, entre ellas Uruguay, además de las elecciones de periodistas especializados que también aportaron a la votación.

En el caso de la selección uruguaya masculina, los encargados de votar fueron el capitán José María Giménez y el entrenador Marcelo Bielsa .

"Josema" puso en primer lugar a Dembélé , segundo al portugués Vitinha y tercero al brasileño Raphinha . En tanto, Bielsa votó a Kylian Mbappé , que quedó entre los tres mejores, Raphinha y al español Pedri.

El periodista uruguayo que votó para la terna masculina fue Rómulo Martínez Chenlo, quien votó primero a Lamine Yamal, que también terminó en el podio, segundo a Vitinha y tercero al marroquí Achraf Hakimi.

En la categoría femenina la representante de la selección uruguaya fue la capitana Pamela González, que votó a tres españolas integrantes del Barcelona: Clàudia Pina, Patri Guijarro y Alexia Putellas, esta última finalista del premio.

El entrenador Ariel Longo, en tanto, puso en primer lugar a la ganadora Aitana Bonmatí, segunda a la inglesa Lucy Bronze y tercera a la española Mariona Caldentey, la otra integrante del podio.

La periodista uruguaya que votó en esta categoría fue Fiorella Rodríguez, que listó a Bonmatí, Lauren James y Putellas.