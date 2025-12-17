El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández con Carlos Alcaraz y el recuerdo que se llevó la atleta celeste del tenista español número 1 del mundo

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles haber puesto fin a su colaboración con Juan Carlos Ferrero, su entrenador a lo largo de toda su carrera profesional en la que ha ganado 24 títulos, 6 de ellos en Grand Slam.
"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades (...) Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba", escribió el tenista murciano de 22 años en sus perfiles de X e Instagram.