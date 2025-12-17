El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández con Carlos Alcaraz y el recuerdo que se llevó la atleta celeste del tenista español número 1 del mundo

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

La atleta uruguaya María Pía Fernández , quien está radicada en España, donde entrena y compite, tuvo un encuentro fortuito con el tenista español Carlos Alcaraz , el número 1 del mundo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La deportista olímpica se encontró con la estrella del tenis mundial en una clínica de fisioterapia.

“Un martes cualquiera vas al fisio y te encontrás con Carlitos Alcaraz”, comentó en sus redes la atleta trinitaria.

Además, compartió una foto junto al tenista, el fisioterapeuta y una pelota de tenis con la firma del español y un "gracias".

TENIS La "Batalla de los Sexos" de Kyrgios vs Sabalenka, que se jugará en Dubái, "no es lo mismo", dijo Billie Jean King, quien enfrentó a Bobby Riggs en la original de 1973

TENIS Aryna Sabalenka, la número 1 del tenis mundial, calificó de "injusto" que se permita la participación de mujeres transgénero en el circuito femenino

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

Alcaraz cambia de entrenador

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles haber puesto fin a su colaboración con Juan Carlos Ferrero, su entrenador a lo largo de toda su carrera profesional en la que ha ganado 24 títulos, 6 de ellos en Grand Slam.

20250907 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Carlos Alcaraz of Spain poses with his trophy after defeating Jannik Sinner of Italy during their Men's Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on S Carlos Alcaraz Foto: Clive Brunskill/Getty Images/AFP

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades (...) Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba", escribió el tenista murciano de 22 años en sus perfiles de X e Instagram.