URUGUAYOS

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández con Carlos Alcaraz y el recuerdo que se llevó la atleta celeste del tenista español número 1 del mundo

La atleta uruguaya compartió una foto y un recuerdo del Carlos Alcaraz

17 de diciembre 2025 - 9:39hs
El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

La atleta uruguaya María Pía Fernández, quien está radicada en España, donde entrena y compite, tuvo un encuentro fortuito con el tenista español Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo.

La deportista olímpica se encontró con la estrella del tenis mundial en una clínica de fisioterapia.

20240807 Pia Fernández, repechaje Juegos Olímpicos París 2024, 1.500 metros. Foto: Óscar Muñoz Badilla / CAU
Pia Fernández

Pia Fernández

“Un martes cualquiera vas al fisio y te encontrás con Carlitos Alcaraz”, comentó en sus redes la atleta trinitaria.

Además, compartió una foto junto al tenista, el fisioterapeuta y una pelota de tenis con la firma del español y un "gracias".

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz
El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz

Alcaraz cambia de entrenador

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este miércoles haber puesto fin a su colaboración con Juan Carlos Ferrero, su entrenador a lo largo de toda su carrera profesional en la que ha ganado 24 títulos, 6 de ellos en Grand Slam.

20250907 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Carlos Alcaraz of Spain poses with his trophy after defeating Jannik Sinner of Italy during their Men's Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on S
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades (...) Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba", escribió el tenista murciano de 22 años en sus perfiles de X e Instagram.

Pia Fernández Carlos Alcaraz

