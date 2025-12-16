El último acto en Belvedere: una foto para la historia con Abel Hernández, Palma y Joaquín Papa, los mejores del año de Fútbolx100, antes de su demolición

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a "Mejor Entrenador", "Mejor Dirigente" y "Mejor Jugador" de la Liga AUF 2025 respectivamente.

El campo sagrado del estadio Belvedere sabe de historias increíbles del fútbol uruguayo y de la vida más profunda de Liverpool . Es el lugar en el que hace 115 años nació la camiseta celeste de la selección de Uruguay . Fue refugio de enormes triunfos y de increíbles jornada de fútbol. Vio crecer a tantos cracks y de retirar a quienes quedaron en la historia.

Ahora, el estadio de Liverpool, el que antes fue de Wanderers y que es en buena medida una de los enormes recintos que cobijó al fútbol uruguayo en su esencia más pura, decidió dar un salto hacia el futuro .

Para pensar en grande, el presidente del club, José Luis Palma , quien en enero cumplirá 25 años conduciendo a los negriazules, en un encuentro íntimo con las emociones, el pasado viernes presentó a los socios en el terreno de juego, al atardecer , las imágenes del nuevo estadio techado y los hinchas disfrutaron el último paseo por el viejo Belvedere.

Todavía faltaba una función. La última gala . La de premiación de los mejores de Fútbolx100, como para coronar en las sagradas tierras del estadio de Liverpool a quienes en este 2025 ingresaron en esa enorme historia del fútbol uruguayo .

FÚTBOLX100 Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

FÚTBOLX100 Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández sosteniendo sus premios de Fútbolx100 Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a "Mejor Entrenador", "Mejor Dirigente" y "Mejor Jugador" de la Liga AUF 2025 respectivamente. Joaquín Ormando

Con una sesión de fotos con el Mejor Jugador, con el Mejor Entrenador y con el Mejor Dirigente de la temporada 2025 de la Liga AUF Uruguaya de la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, se cerró la historia del viejo Belvedere para dar paso a lo que a partir de enero será primero la demolición del estadio y luego la construcción de la nueva obra, techada, que tendrá capacidad para 18.000 a 20.000 espectadores y que demandará entre 18 y 20 meses de construcción.

Es por esa razón que esta imagen de Papa, Palma y Abel Hernández da un cierre a una historia escrita con sacrificio y esfuerzo, llena de amor y cargada de emoción.

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel "La Joya" Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a "Mejor Entrenador", "Mejor Dirigente" y "Mejor Jugador" de la Liga AUF 2025 respectivamente. Joaquín Ormando

Abel Hernández recibió el premio como la figura del fútbol uruguayo en la temporada 2025, en una encuesta en la que participó un centenar de periodistas cuyos votos se repartieron de la siguiente forma:

Embed

Además, fue elegido casi por unanimidad como mejor delantero, e integró el equipo ideal con el 100% de aprobación:

Embed

José Luis Palma fue elegido como mejor dirigente por cuarta vez desde 2005 e igualó un registro que solo ostentaba Ricardo Alarcón (Nacional) y superó a Arturo Del Campo (Danubio), que acumuló tres.

Embed

Joaquín Papa fue votado como mejor entrenador del fútbol uruguayo en un reconocimiento que llegó después de 15 meses como entrenador de Liverpool, al que arribó en octubre de 2024 y al finalizar diciembre 2025 lo consagraron como el máximo exponente entre sus pares.

Embed

El recuerdo de aquella foto histórica de 2013

Como también es una responsabilidad dejar escrita la historia y trazar los momentos que establecen mojones, este momento histórico de Liverpool pasa a formar parte de la galería que Referí dejo grabado a fuego, cuando en noviembre de 2013 en la selección convivieron al mismo tiempo el entrenador con más partidos dirigidos (Óscar Washington Tabárez), el que más partidos había jugado (Diego Forlán), el capitán que más veces llevó la cinta (Diego Lugano) y el máximo goleador (Luis Suárez).

0024822122.webp Lugano junto a Suárez, Forlán y Tabárez

Porque son momentos en la historia que difícilmente se vuelvan a repetir en una misma generación y en un mismo lugar físico.