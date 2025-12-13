Dólar
El Observador / Fútbol / NUEVO ESTADIO

Liverpool presentó a sus socios su nuevo estadio, techado con dos anillos: no se llamará "El Templo de Belvedere"

"El oeste también existe", dijo el presidente de Liverpool, José Luis Palma, que anunció que el nuevo estadio se comenzará a construir a mediados de enero

13 de diciembre 2025 - 12:09hs
Liverpool presentó su nuevo estadio a sus socios este viernes por la tarde, en una asamblea en la que los presentes se despidieron del viejo Belvedere y presenciaron cómo será la reforma del recinto, que finalmente no se llamará "El Templo de Belvedere".

Con el presidente del club, José Luis Palma, a la cabeza del evento, Liverpool mostró en una pantalla gigante el "Nuevo Estadio Belvedere". Se mantendrá el nombre original, y se le sumará un sponsor que pague por los "naming rights" (derechos de nombre) del lugar.

El estadio tendrá una capacidad de entre 15.000 y 20.000 personas, y contará con dos anillos de tribunas en sus cuatro sectores, todos techados. Tendrá una pasarela entre los anillos para recorrer todo el recinto.

La iluminación de la cancha estará en el borde del techo, con focos repartidos por todas las tribunas. Contará con miradores hacia afuera, ya que será uno de los puntos más altos de Montevideo.

Su césped será un 95% natural y un 5% artificial. Contará con 67 baños, ocho puestos de comida, cuatro ascensores, tiendas, zona de prensa y espacios públicos.

El nuevo Belvedere se comenzará a construir a mediados de enero, y estará listo en un periodo de 18 a 20 meses. "El oeste también existe", expresó Palma en la asamblea, y aseguró que el nuevo estadio será "el mejor de Sudamérica"

"No vamos a tener que ir a ver una Shakira al estadio Centenario, la vamos a ver acá", expresó el presidente.

