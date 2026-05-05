Las repercusiones en la prensa del mundo por "la insólita" expulsión de Washington Aguerre con Peñarol

Peñarol empató 1-1 ante Defensor Sporting este lunes por la penúltima fecha del Torneo Apertura y en ese contexto, dejó 2 puntos más que importantes pensando en el futuro y la Tabla Anual.

El equipo de Diego Aguirre jugó un primer tiempo aceptable con una oncena nueva -ya que guardó a la mayoría de los titulares para enfrentar a Platense este jueves por Copa Libertadores-, pero terminó sucumbiendo otra vez a través de una pelota quieta.

Una de las situaciones más increíbles se dio en el final del encuentro cuando Washington Aguerre fue expulsado luego de protestarle al árbitro Mathías De Armas, y tras esa primera amonestación, pateó lejos la pelota.

La expulsión de Washington Aguerre no pasó inadvertida en la prensa mundial.

Finaliza hoy el plazo para que Rampla Juniors pague lo que adeuda; mirá qué pasa si no consigue el dinero

Peñarol en la cornisa: el ultimátum silencioso de Diego Aguirre dependiendo del resultado ante Platense por Copa Libertadores, y la postura de Ignacio Ruglio

En Argentina, Infobae tituló: "Recibió dos tarjetas amarillas en 3 segundos y fue expulsado: la insólita reacción de un arquero que recorre el mundo".

Y expresa: "El incidente tuvo origen en una protesta acalorada de Aguerre por una supuesta falta sobre Facundo Álvez, según pudo escucharse mediante los micrófonos de la transmisión cuando exclamó: 'Manga de ladrones'. El árbitro Mathías de Armas le mostró la amarilla por su dicho cuando el reloj marcaba el minuto 94, pero enseguida se registró la sucesión después de que el arquero lanzara el balón hacia el córner de forma vehemente, acción que derivó en su expulsión".

20260504 Washington Aguerre Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (21) Washington Aguerre Foto: Enzo Santos/Focouy

"Con el equipo local sin cambios disponibles, Germán Barbas, habitual mediocampista, ocupó el arco los segundos finales tras la salida del arquero", expresa.

Win Sports, de Colombia, tituló: "Washington Aguerre dejó a Peñarol sin arquero tras insólita roja".

"Washington Aguerre, recordado por su paso por Independiente Medellín, protagonizó una insólita expulsión con Peñarol. Esto tras recibir dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos por protestar una decisión arbitral".

En ESPN México, el título fue más referido a la reacción del entrenador de Peñarol: "¿Qué dijo Aguirre sobre la expulsión de Washington Aguerre?".

"En el quinto minuto de adición del partido que se jugó este lunes en el estadio Campeón del Siglo por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, y luego de que se marcase un córner a favor de la visita, el golero de Peñarol protestó airadamente frente al árbitro Mathías De Armas, quien primero amonestó al golero mirasol", expresa.

Y añade: "Aguerre siguió protestando y entonces recibió la tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre de menos en los últimos instantes de partido y sin golero en un tiro de esquina en contra".

En la conferencia de prensa post partido, al entrenador Aguirre se le preguntó por la tarjeta roja que recibió su golero.

“Lo de Aguerre fue un tema que no puede pasar. Ya lo hablaremos internamente”, respondió de forma concreta el DT.