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Con José María Giménez en el banco, Atlético de Madrid perdió con Arsenal que clasificó a la final de la Champions League

"Josema" se perdió ocho partidos desde el 4 de abril, cuando se lesionó en el duelo ante Barcelona por LaLiga de España

5 de mayo de 2026 18:01 hs
José María Giménez en su último partido, ante el Barcelona el 4 de abril

José María Giménez en su último partido, ante el Barcelona el 4 de abril

Foto: EFE

Este martes el uruguayo José María Giménez estuvo en el banco de suplentes de Atlético de Madrid para el enfrentamiento ante Arsenal en Londres, que lo venció 1-0 y clasificó a la final de la Champions League.

"Josema" se perdió ocho partidos desde el 4 de abril, cuando se lesionó en el duelo ante Barcelona por LaLiga de España. No entrenó a la par del grupo hasta el pasado viernes, antes del partido contra Valencia en Mestalla (que ganó 2-0).

El entrenador Diego Simeone decidió cuidar al zaguero uruguayo y no lo convocó para ese partido, con el fin de que estuviera listo para el partido contra el Arsenal por un lugar en la final de la Champions League.

Minutos atrás se confirmó que Giménez integra el banco de relevos del club madrileño, con Dávid Hancko y Robin Le Normand como los zagueros titulares.

José María Giménez ultima su recuperación a 41 días del Mundial 2026 y apunta a estar en la revancha frente al Arsenal

Fractura y trauma ocular: se confirmó la lesión de Sebastián Cáceres tras la conmoción cerebral que sufrió por un golpe el zaguero de la selección uruguaya

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Su vuelta a la convocatoria Atlético es una gran noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a menos de 40 días para su debut en el Mundial 2026, más aún cuando este lunes se conoció la "fractura del arco cigomático y trauma ocular" que sufrió el también defensor Sebastián Cáceres, que lo deja en duda para llegar al torneo.

También es una gran noticia para el "Cholo", que además de a Giménez también recuperó a Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que terminaron con dolencias el choque del pasado miércoles en la Champions con el conjunto londinense y tampoco viajaron a Mestalla el fin de semana.

Atlético y Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales, disputada en el Metropolitano de Madrid. Ambos buscarán una clasificación histórica: los españoles solo disputaron tres finales del máximo torneo europeo, mientras que los ingleses solo llegaron a una, y ninguno de los dos levantó la orejona.

Seguí el minuto a minuto del partido:

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