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Fractura y trauma ocular: se confirmó la lesión de Sebastián Cáceres tras la conmoción cerebral que sufrió por un golpe el zaguero de la selección uruguaya

América de México dio a conocer el parte médico de Sebastián Cáceres, quien sufrió un duro golpe en el rostro el domingo

5 de mayo de 2026 7:25 hs

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América del fútbol mexicano, presentó una conmoción cerebral, fractura y trauma ocular en el partido de su equipo el domingo frente a Pumas UNAM, por lo que está en duda para lo que resta del torneo Clausura.

America's Uruguayan defender #04 Sebastian Caceres is driven off the field during the Mexican League Clausura Tournament quarterfinal first leg football match between America and Pumas, at the Azteca stadium in Mexico City on May 3, 2026. (Photo by CARL D
Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución", informó el equipo a través de un comunicado.

El susto que dio Sebastián Cáceres, zaguero de la selección uruguaya, que debió ser retirado en ambulancia tras sufrir una conmoción; mirá el video

La impactante foto de cómo le quedó el rostro a Sebastián Cáceres de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tras el choque con un rival

MEX1764. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/05/2026.- Sebastián Cáceres (i) de América disputa el balón con Olavio Vieira Dos Santos (d) de Pumas este domingo, durante un partido por los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre América y P
Sebastián Cáceres (i) de América disputa el balón con Olavio Vieira Dos Santos (d) de Pumas este domingo

Sebastián Cáceres (i) de América disputa el balón con Olavio Vieira Dos Santos (d) de Pumas este domingo

La acción, que ocurrió en el segundo tiempo, provocó que el jugador uruguayo fuera retirado del estadio en el carrito de emergencias luego de ser evaluado por el protocolo de conmoción.

El central de 26 años es titular indiscutible en el América, equipo con el que ha ganado tres títulos de liga, y un habitual en las convocatorias del seleccionador uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa, con miras a la participación de la Celeste en el Mundial 2026.

seba caceres

La lesión de Cristian Borja

No fueron las únicas malas noticias que dejó para las Águilas el duelo ante Pumas.

El colombiano Cristian Borja, quien abandonó el juego por una lesión en la rodilla, también tiene altas probabilidades de perderse lo que resta de la fase final.

"El Club América informa que nuestro jugador Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", informó el equipo a través de otro comunicado.

Así como Cáceres, Borja también es una pieza vital en la defensa de las Águilas y ha hecho parte de la selección colombiana bajo el comando técnico del argentino Néstor Lorenzo.

EFE

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