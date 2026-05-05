El cruce de Franco Escobar con hinchas de Peñarol y lo que dijo Matías Arezo sobre las reacciones desde las tribunas a los jugadores en el Campeón del Siglo

Peñarol no logró ponerle punto final a su mala racha antes de viajar a Argentina para jugar ante Platense por la Copa Libertadores y este lunes encadenó su séptimo encuentro sin victorias al igualar 1-1 con Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Apertura uruguayo.

El Campeón del Siglo volvió a ser escenario de un nuevo partido sin victoria de los dirigidos por Diego Aguirre, que ya lleva un mes sin triunfos, y los hinchas manifestaron su bronca con el equipo .

Uno de los momentos más calientes de la noche se dio cuando el argentino Franco Escobar fue sustituido en el minuto 83 por su compatriota Gastón Togni, en un hecho que no se vio por la transmisión de TV .

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Peñarol contra Defensor Sporting

El lateral dejó la cancha por el sector de la tribuna Damiani y al saltar la cartelería estática tuvo algunos cruces con hinchas que estaban en ese sector y que le gritaron algo.

Además, al jugador le tiraron una botella desde las gradas.

Una botella que cayó a la cancha del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Defensor Sporting Una botella que cayó a la cancha del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Defensor Sporting Foto: Enzo Santos / FocoUy

Al ver lo que pasaba, mientras el futbolista iba rumbo al banco de suplentes, hubo más reacciones de los parciales en el sector de la Henderson, a los que el jugador no les bajó la mirada.

Escobar llegó muy enojado al banco de suplentes y fue contenido por sus compañeros.

Lo que dijo Matías Arezo sobre los hinchas de Peñarol

Tras el partido, Matías Arezo habló en zona mixta y fue consultado por los reclamos de los hinchas ante el mal momento de Peñarol.

“Están en todo su derecho, sin duda”, dijo el goleador mirasol.

20260503 Matías Arezo Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (1) Matías Arezo Foto: Enzo Santos/FocoUy

“Estamos en un club grande, llevamos siete partidos que no podemos ganar y están en todo su derecho a sentirse así”, agregó.

“Nosotros también no sentimos de la misma forma. Estamos en esa situación donde sabemos que las cosas no están saliendo como queremos, también nos ofuscamos, nos enojamos con nosotros mismos. Es obvio que el club demanda ganar y ellos están en todo su derecho, sin dudas”, dijo Arezo.

Matías Arezo La frustración de Matías Arezo Foto: Enzo Santos / FocoUy

Lo que dijo Aguirre sobre los hinchas de Peñarol

Diego Aguirre también fue consultado en conferencia por las reacciones de los hinchas. "Son situaciones entendibles, así como es todo festejo cuando las cosas van bien los momentos difíciles hay que entenderlos porque es muy pasional el hincha, está dolido como estamos nosotros, es normal que no esté contento como lo estamos todos. A los hinchas los he visto en todas las situaciones, son momentos emocionales como es el fútbol y tenemos que atravesarlos", opinó el DT.

También le preguntaron por el enojo de Matías Arezo quien tuvo un fuerte cruce con Juan Sorondo y a Aguirre le preguntaron si hubo ofuscación entre los propios jugadores de Peñarol: "Ofuscados sí, pero no entre ellos, es como una especie de frustración por no sacar el resultado, puede haber reacciones que no son justificadas para nada, hay un cierto nerviosismo que tiene sus riesgos porque podés perder un jugador como pasó hoy".

20260503 Diego Aguirre Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (13) Diego Aguirre Foto: Enzo Santos/FocoUy

En la última pregunta le consultaron de qué argumentos se agarra para decir que Peñarol tiene chances el jueves para el duelo con Platense por Copa Libertadores: "Juega Peñarol por Copa, es el argumento más fuerte que tengo".

Peñarol empató con Defensor Sporting

Jugando en casa, el equipo de Diego Aguirre tomó ventaja a los 19 minutos gracias a un tanto de Leandro Umpiérrez, pero no pudo sostener el resultado ya que el paraguayo Brian Montenegro convirtió el empate a los 68.

De esta forma, Peñarol sumó su cuarto juego seguido sin triunfos por el Apertura, a los que se le suman un empate y dos derrotas en tres partidos disputados por Libertadores.

20260503 Leandro Umpiérrez y Jesús Trindade Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (6) Leandro Umpiérrez y Jesús Trindade Foto: Enzo Santos/FocoUy

Este jueves, Peñarol visitará por el torneo continental a Platense con la obligación de ganar.

A falta de tres encuentros para el final, los de Aguirre e Independiente Santa Fe tienen un punto, mientras que Platense y Corinthians tienen seis unidades. De esta forma, una nueva derrota podría sentenciar a uruguayos y colombianos.

El aurinegro afrontará el juego con muchas bajas por lesión, entre ellas las de Leonardo Fernández, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera.

En el Apertura, Peñarol cayó al cuarto puesto de una clasificación que el campeón Racing lidera con 31 puntos a falta de una fecha para el final.

Deportivo Maldonado es segundo con 26, Albion está tercero con 25, Peñarol tiene 24 y más abajo aparecen Defensor Sporting y Central Español con 21 enteros cada uno.

Nacional es noveno con 19 unidades y al igual que Peñarol atraviesa un mal momento.

Si bien ganó un de sus encuentros por Copa Libertadores y en su zona todos tienen cuatro puntos, la victoria ante Deportes Tolima que lo colocó allí es la única que consiguió en sus últimas ocho presentaciones.

Con base en EFE