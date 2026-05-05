El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil; mirá el video y la historia

Gastón Guruceaga , el exgolero de Peñarol , tuvo un gran gesto con un joven admirador brasileño que fue destacado especialmente por la familia del fan y que se viralizó en las redes sociales.

El arquero de 31 años compartió un momento con Davi, un adolescente brasileño fanático del fútbol que padece discapacidad motriz.

Ese era el sueño del joven, quien es fanático del fútbol y del puesto del golero.

Fractura y trauma ocular: se confirmó la lesión de Sebastián Cáceres tras la conmoción cerebral que sufrió por un golpe el zaguero de la selección uruguaya

"Salió todo bien": Patricio Pacífico, uruguayo de Barcelona B, fue operado de la rotura del ligamento de rodilla y se confirmó el tiempo que estará de baja

Guruceaga mantuvo una charla con Davi, le regaló una camiseta y un par de guantes, y también le pateó algunos tiros para ver cómo atajaba, lo que sorprendió al uruguayo.

La familia del joven destacó el gesto del uruguayo y compartió un video que se viralizó y que fue publicado en Artigas Noticias, medio del departamento en el que nació el guardameta.

Guruceaga en Brasil

Gastón Guruceaga es actualmente golero de Club Náutico Capibaribe, equipo que milita en la Campeonato Brasileño Serie C y en el que pasaron uruguayos como Alberto "Betito" Acosta, Juan Manuel Olivera, Leandro Barcia y Gastón Filgueira, entre otros.

whatsapp-image-2023-03-12-at-21-56-15-jpeg..webp Gastón Guruceaga saca de abajo Inés Guimaraens

El golero formado en Peñarol, donde debutó en Primera en agosto de 2015, ha tenido una carrera con varias experiencias internacionales, pasando por Guaraní de Paraguay, Tigre de Argentina, Palestino de Chile, volvió a Uruguay en Montevideo City Torque y Liverpool, Deportivo Cali de Colombia, Juventud y Náutico de Brasil