Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil; mirá el video y la historia

La familia del joven destacó el gesto de Gastón Guruceaga y compartió un video que se viralizó

5 de mayo de 2026 9:16 hs

El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil

Gastón Guruceaga, el exgolero de Peñarol, tuvo un gran gesto con un joven admirador brasileño que fue destacado especialmente por la familia del fan y que se viralizó en las redes sociales.

El arquero de 31 años compartió un momento con Davi, un adolescente brasileño fanático del fútbol que padece discapacidad motriz.

Ese era el sueño del joven, quien es fanático del fútbol y del puesto del golero.

El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil
El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil

El gran gesto del ex Peñarol Gastón Guruceaga con un joven admirador en Brasil

"Salió todo bien": Patricio Pacífico, uruguayo de Barcelona B, fue operado de la rotura del ligamento de rodilla y se confirmó el tiempo que estará de baja

Fractura y trauma ocular: se confirmó la lesión de Sebastián Cáceres tras la conmoción cerebral que sufrió por un golpe el zaguero de la selección uruguaya

Guruceaga mantuvo una charla con Davi, le regaló una camiseta y un par de guantes, y también le pateó algunos tiros para ver cómo atajaba, lo que sorprendió al uruguayo.

La familia del joven destacó el gesto del uruguayo y compartió un video que se viralizó y que fue publicado en Artigas Noticias, medio del departamento en el que nació el guardameta.

Guruceaga en Brasil

Gastón Guruceaga es actualmente golero de Club Náutico Capibaribe, equipo que milita en la Campeonato Brasileño Serie C y en el que pasaron uruguayos como Alberto "Betito" Acosta, Juan Manuel Olivera, Leandro Barcia y Gastón Filgueira, entre otros.

whatsapp-image-2023-03-12-at-21-56-15-jpeg..webp
Gastón Guruceaga saca de abajo
Gastón Guruceaga saca de abajo

El golero formado en Peñarol, donde debutó en Primera en agosto de 2015, ha tenido una carrera con varias experiencias internacionales, pasando por Guaraní de Paraguay, Tigre de Argentina, Palestino de Chile, volvió a Uruguay en Montevideo City Torque y Liverpool, Deportivo Cali de Colombia, Juventud y Náutico de Brasil

Las más leídas

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Peñarol 1-1 Defensor Sporting por el Torneo Apertura: el aurinegro mejoró pero solo un tiempo y acumula siete partidos sin poder ganar

¿Quién va a ganar el Mundial? Le preguntamos a tres inteligencias artificiales y este fue su veredicto

Peñarol suma y suma lesionados: quedó afuera un jugador que Diego Aguirre le iba a dar la titularidad hoy ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura

Temas

Gastón Guruceaga Peñarol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos