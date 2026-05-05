Alejandro Balbi en Quedó Picando: Peñarol "está peor" que Nacional, los "errores que son horrores" y el "microclima" de las redes que genera "inestabilidad"

El expresidente y actual dirigente de Nacional Alejandro Balbi dijo que Peñarol "está peor" que el tricolor en la actualidad , que tiene a los dos grandes en un mal momento deportivo, y aseguró que lo tienen "podrido" los árbitros , en una entrevista con Quedó Picando , el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador.

A Balbi le preguntaron por cuál pensaba que era el equipo grande en un peor momento actual, en el que Nacional acumula cinco derrotas en los últimos diez partidos y quedó a 12 puntos de Racing en el Torneo Apertura , y en el que Peñarol lleva un mes sin victorias y además de estar complicado en el Apertura también lo está en su grupo de la Copa Libertadores.

"Peñarol, no tengas dudas. Vos sos el campeón uruguayo, eso te da otra tranquilidad. Nacional debería tener más puntos por los que juega de los que tiene", respondió el dirigente tricolor, que lamentó que de todas formas si Peñarol ganaba ayer (en ese momento le iba ganando 1-0 a Defensor Sporting, luego empató 1-1) el tricolor quedaba a siete puntos del carbonero en la Anual.

"Ya nos pasó con Albion, son fatalidades propias, estamos cometiendo errores que son horrores. El penal fue infantil de un chico que recién empieza (Federico Bais), que tampoco lo podés colgar en una plaza pública. Nacho Suárez que liga mal en ese saque . Siempre está la sensación que la corrés de atrás, pero algún día va a cambiar", explicó.

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Al directivo también le consultaron si la "tranquilidad" del Campeonato Uruguayo de 2025 se fue más rápido de lo que esperaban, y marcó que las redes sociales van generando un "microclima" que lleva a la "inestabilidad" de "los jugadores, los entrenadores, los dirigentes".

"Es mentira la gente que te dice 'yo no tengo redes sociales'. Yo vengo ahora y me encuentro con el pibe que bajó a buscarme y me dice 'uh, cómo debés estar'. El portero del edificio te dice 'che somos un desastre'. Es imposible aislarte", expresó Balbi.

En otro momento, el expresidente albo también se refirió al arbitraje al ser consultado por la mano del zaguero de Albion Ezequiel Burdín en la línea del arco pionero, que Hernán Heras no sancionó como penal. "Me tienen podrido los árbitros", criticó Balbi, que marcó que "los jueces te acomodan la explicación a la decisión que tomaron".

Además, Balbi lamentó que no ve posibilidades de que vuelvan los hinchas visitantes a los clásicos disputados en los estadios de los grandes. "No es sano ni natural para el deporte hacer lo que se hizo. Yo me pongo de visitante, para ir a la cancha de Peñarol y tener que ir al aeropuerto viejo de Carrasco cinco horas antes que la entrada, te subían al ómnibus de Cutcsa para que te llevaran cuatro horas antes a la cancha, no tenías agua para tomar, los tipos se tiraban ahí en el piso a descansar. Es inhumano para un partido de fútbol", expresó.

La entrevista completa a Alejandro Balbi se puede repasar en el siguiente video: