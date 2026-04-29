Alejandro Balbi en la previa de Universitario vs Nacional en Lima: "No hay grupo accesible", y el elogio a Ricardo Vairo por escuchar a los expresidentes

El expresidente y actual dirigente de Nacional Alejandro Balbi conversó con Referí desde Lima en la previa del partido entre Universitario y Nacional por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , que se disputará este miércoles a las 23:00 en el Estadio Monumental.

Balbi es uno de los dos dirigentes que integra la delegación oficial tricolor que viajó a Lima, junto con Amaro Nadal . Sin embargo, destacó que en total están en Perú 10 de los 11 dirigentes de la institución (solo faltó José Decurnex , que tiene otro viaje al exterior), algo que no recuerda haber visto en sus años como directivo .

Tras un viaje "largo", con un lento traslado del aeropuerto al hotel en Lima que extendió aún más la duración de la travesía, Balbi valoró que el ambiente en el hospedaje del tricolor en la previa del partido es "tranquilo".

Después de la derrota de Nacional contra Danubio , que dejó al tricolor a 11 puntos de Racing , campeón del Torneo Apertura , el expresidente afirmó que una victoria "siempre da buen ánimo".

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Además, remarcó que el foco de este miércoles es que "no hay que subestimar a nadie", a pesar del mal momento deportivo de Universitario, que llega con un técnico interino tras el despido de Javier Rabanal.

En ese sentido, también enfatizó que, a diferencia de lo que se afirmó desde Nacional cuando se sortearon los cruces de la copa, "no hay grupo accesible" en la Libertadores. "¿Qué equipo tiene hoy un partido ganado de antemano? River Plate por Sudamericana sufrió para ganarle a Carabobo. No existe el grupo accesible", declaró.

El elogio a Ricardo Vairo por escuchar a los expresidentes

Alejandro Balbi, Ricardo Vairo Alejandro Balbi y Ricardo Vairo. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Este lunes, luego de que Racing concretara la obtención del Apertura, la directiva de Nacional se reunió para tratar varios temas. Balbi aclaró que el análisis del rendimiento del tricolor en el primer torneo corto del año no estuvo en la mesa, ya que eso se realizará “cuando termine” esta competencia.

Luego fue consultado sobre el rol de los expresidentes que integran la directiva, hoy él y José Decurnex, sumado a Eduardo Ache que salió de ese órgano para pasar a representar al club en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En ese aspecto, Balbi destacó a Ricardo Vairo, ya que entiende que “cuando las papas queman” el actual mandatario tricolor “acude mucho a los expresidentes”. “Es inteligente, yo en mi directiva no tenía a tantos, estaba solo José (Decurnex)”.

Ante la pregunta de una unidad interna en la directiva, el expresidente apuntó a la honestidad que manejan los directivos: “Las cosas se dicen. Después hay estilos. Lo importante es siempre buscar lo mejor para Nacional”.

En la reunión del lunes la cúpula tricolor aprobó impulsar un nuevo torneo internacional de clubes en Sudamérica, con un formato similar a la Copa Libertadores Sub 20 que disputan 12 equipos y que se jugaría cada dos años.

Esta iniciativa surge de la dificultad cada vez más grande para los clubes de todos los países del continente de pelear la Copa Libertadores con los clubes brasileños.

Balbi lamentó que el proyecto se haya filtrado cuando todavía falta conversar sobre este con distintos actores del fútbol nacional y continental, ya que “mínimo tenés que tener a Peñarol y a los grandes de Argentina” para impulsarlo, pero indicó que “en principio” le gusta la iniciativa.