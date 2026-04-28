El momento de Luis Mejía en Nacional, entre su historia como campeón y referente del plantel y sus últimas actuaciones que dejaron dudas

La derrota de Nacional ante Danubio el pasado sábado por 2-1 en el Gran Parque Central, en una nueva caída del tricolor en el Torneo Apertura, generó reacciones de los hinchas albos, cansados de ver cómo su equipo sigue sin encontrar estabilidad desde el comienzo de la temporada y ya con dos entrenadores.

Entre los principales apuntados en las redes sociales hubo dos nombres que sonaron con más fuerza: el de Nicolás Lodeiro , quien se fue expulsado cuando el equipo ganaba 1-0, y el de Luis Mejía , por sus respuestas en los goles franjeados.

El arquero panameño de 35 años se lesionó el pasado 27 de marzo en el amistoso que su selección jugó en Sudáfrica, a modo de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Tras volver a los tricolores, se confirmó un desgarro y comenzó su recuperación, aunque forzó para volver a competir antes de los 21 días que habitualmente lleva para estar activo.

De esa forma, regresó el 14 de abril para el partido ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su anticipado retorno se dio luego de la complicada noche que había tenido Ignacio Suárez ante Coquimbo en Chile, en el debut en el torneo continental en el que a los albos se le empató el triunfo en la hora para conformarse con un empate con sabor amargo, y de la derrota ante Deportivo Maldonado en el Campus.

En su vuelta, en un partido en el que Nacional tenía que ganar de local, Mejía hizo el esfuerzo y jugó con algunas notorias dificultades físicas, sobre todo para patear la pelota. Además, recibió un golazo de tiro libre tras un potente remate al borde del área que se metió al ángulo, muy difícil de atajar para cualquier golero. Los albos ganaron por 3-1 y tuvieron un poco de calma en semanas complejas.

Luego, el panameño mantuvo la titularidad y estuvo en el triunfo 3-1 ante Liverpool en el Estadio Centenario y en la caída ante Danubio el pasado sábado, cuando los franjeados llegaron dos veces con peligro y marcaron dos goles.

gol de danubio contra nacional 20260425 El momento en el que el disparo de Mateo Peralta se mete en el arco de Luis Mejía para el 1-0 de Danubio contra Nacional Foto: Enzo Fernández/ FocoUy

En ese partido, recibió un gol tras una floja reacción luego de un tiro de larga distancia de Mateo Peralta, quien remató sin marcas instantes después de la roja de Lodeiro.

El tanto, desde varios metros, trajo a la memoria el que le marcó Leonardo Fernández en el Campeón del Siglo en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025, con un potente tiro también lejano.

El segundo gol de Danubio llegó luego de un centro que se cerró, en el que Mejía amagó a salir, y que finalizó con Enzo Cabrera empujando la pelotas luego de llegar sin marcas por el segundo palo, en una acción en la que el panameño no fue el único responsable.

Nacional, los goleros y el contrato de Mejía

Como ya informó Referí, el arco tricolor ha sido un tema que, a diferencia de otros años donde el puesto estaba resguardado por la presencia de Mejía, lo que no generaba inquietudes por su actuaciones, en esta temporada ha planteado varios interrogantes.

20260419 Nacional Luis Mejía e Ignacio Suárez, túnel Centenario. Foto: @Nacional Luis Mejía e Ignacio Suárez Foto: @Nacional

A comienzos de año se manejó la posibilidad de que Ignacio Suárez, de 24 años y ya con 39 partidos en el arco albo, fuera cedido a otro equipo para tener mayor continuidad, pero finalmente se quedó en el plantel como suplente de Mejía.

El panameño, por su parte, tiene en este 2026 el Mundial como su gran objetivo con la selección, en la que, por su edad, sería su última presencia en una Copa del Mundo.

La posibilidad de sumar un tercer golero cobró fuerza luego de la lesión del juvenil Federico Bonilla, el otro golero que entrenaba en Primera, pero por el momento esa opción quedó descartada. Se manejó el nombre del argentino Oscar Ustari, quien reconoció la propuesta perola rechazó por decisiones personales.

Mejía, con cuatro campeonatos uruguayos ganados en Nacional, con 12 títulos oficiales y 180 partidos en sus dos ciclos (2015-2020 y el actual desde 2024), tiene contrato con el club hasta fines de 2026.

Pero antes, los tricolores tendrán los últimos partidos de este primer semestre, los dos que quedan por el Apertura, los cuatro de Copa Libertadores por fase de grupos, con el de este miércoles (23:00 horas) ante Universitario en Perú para recuperar su mejor imagen, y los primeros del Torneo Intermedio, para evaluar a sus arqueros y decidir si buscan un refuerzo en el período de pases de mitad de temporada.