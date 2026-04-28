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El esperado regreso de Leonardo Fernández desde Madrid tiene fecha: el plan de Diego Aguirre en Peñarol que se prepara para la reconstrucción sin su pieza clave

El media punta aurinegro ya se extraña y cada vez parece más difícil su ausencia en el equipo

28 de abril de 2026 15:57 hs
Leonardo Fernández vivió a la distancia el partido de Peñarol&nbsp;

Leonardo Fernández vivió a la distancia el partido de Peñarol 

La espera terminó para el mundo Peañrol, al menos en lo que respecta a la presencia física de su máximo referente, Leonardo Fernández. Tras haber pasado con éxito por el quirófano en Madrid, España, el futbolista ya tiene marcada la fecha en su itinerario para volver a pisar suelo uruguayo. El volante creativo arribará a Montevideo este jueves, cerrando así la primera etapa de un proceso que mantuvo en vilo a los hinchas y al cuerpo técnico de Diego Aguirre.

El prestigio de Leyes fue la razón principal por la que se decidió el viaje a Europa, buscando las máximas garantías para la recuperación de un jugador cuyo valor es incalculable en el esquema actual.

De hecho, la demora en su regreso no fue azarosa: el protocolo médico estricto prohibía el vuelo transatlántico de forma inmediata para evitar los riesgos de la despresurización de la cabina sobre una articulación recientemente intervenida.

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Aprovechando esos días de reposo obligatorio en Madrid, Leo ya inició las primeras sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del equipo español. También sufrió la nueva derrota de Peñarol, este domingo ante Wanderers en el Estadio Centenario por el Torneo Apertura.

Una espera que se hará eterna si no llega una figura relevante

Una vez que aterrice este jueves en Montevideo, Leonaredo Fernández se pondrá de inmediato a las órdenes de la sanidad de Peñarol.

Por delante, le espera un horizonte de entre seis y ocho meses de rehabilitación, que pueden extenderse a nueve. Para la estructura deportiva del club, este plazo representa un desafío mayúsculo.

Diego Aguirre intentó encontrar soluciones internas, pero el plan B no termina de aparecer. Las pruebas realizadas con Franco "Cepillo" González no arrojaron los resultados esperados, y aunque Leandro Umpiérrez es un jugador de gran proyección, sus características no coinciden con la pausa, el remate y la visión que el "10" le otorgaba al equipo.

20260426 Diego Aguirre Peñarol Wanderers Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (1)
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Ante este panorama y según informó una fuente del club a Referí, el cuerpo técnico asumió una realidad cruda: no hay un sustituto natural dentro del actual plantel.

La solución no saldrá de Los Aromos, sino del mercado de pases. Con el período de transferencias de julio en el horizonte, la dirigencia en conjunto con Diego Aguirre, ya trabajan en la búsqueda de una figura de peso que intente suplir, al menos en parte, el vacío futbolístico que dejó Leonardo Fernández durante el resto de la temporada. Vale insistir en que, como informó Referí, desde que se lesionó, Peñarol no volvió a ganar ningún partido.

Mientras tanto, el carbonero deberá aprender a caminar sin su guía, sabiendo que el camino de retorno de su estrella recién comienza este jueves en Carrasco y tiene cuatro partidos trascendentes por Copa Libertadores, más los dos que restan del Torneo Apertura, más cuatro del Torneo Intermedio que se corta con el inicio del Mundial 2026, y durante ese período, no se pueden contratar nuevas fichas.

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