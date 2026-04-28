José Luis Palma le dio la bienvenida a Jorge Fossati en Liverpool, quien ya comenzó a trabajar y cambia la tendencia del club con sus DTs

El uruguayo Jorge Fossati comenzó a trabajar como nuevo entrenador de Liverpool , sellando de esa forma su regreso al país luego de varios años en Perú, donde fue seleccionador de la Bicolor y director técnico de Universitario.

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Un día después de ser anunciado, Fossati fue presentado por el presidente del club, José Luis Palma, al plantel que se encuentra disputando el Torneo Apertura y que se encuentra en la décima posición con apenas cuatro victorias en 13 presentaciones.

El cuerpo técnico de Fossati lo completan Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos.

De esta forma, el entrenador reemplazará a Gustavo Ferrín, quien dirigió a Liverpool de forma interina luego de la salida de Camilo Speranza.

La otra gran derrota que sufrió Peñarol contra Wanderers, además de perder toda chance en el Torneo Apertura

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Con la presencia del Presidente, José Luis Palma, Jorge Fossati tuvo su primer día al frente del plantel principal.



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Liverpool apuesta a la experiencia

La llegada de Fossati, de 73 años, marca un cambio en la tendencia de Liverpool en los últimos años de apostar por entrenadores de un perfil joven, muchos de ellos haciendo sus primeras experiencias como DT en Belvedere y logrando una colección de títulos

En esa línea que comenzó con Paulo Pezzolano en 2018, luego siguieron Román Cuello en 2020, Marcelo Méndez desde fines de 2020 hasta mediados de 2021, Jorge Bava desde 2021 a fines de 2023, Emiliano Alfaro en 2024 y Joaquín Papa en 2025, a quien lo reemplazó Speranza este año.

20250518 El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el técnico Joaquín Papa, con la medalla de campeón del Torneo Apertura El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el técnico Joaquín Papa, con la medalla de campeón del Torneo Apertura FOTO: I. Guimaraens

En ese lapso, Liverpool, que mantuvo un estilo de juego característico, sumó 10 títulos. Los mismos fueron los siguientes: dos veces obtuvo el Torneo Apertura, en 2022 y en 2025, dos veces el Clausura en 2020 y 2023, el Campeonato Uruguayo 2023, el Torneo Intermedio 2019 y 2023, y tres Supercopas Uruguayas, en 2020, 2023 y 2024.

La carrera de Fossati

Nacido en la ciudad uruguaya de Tacuarembó en noviembre de 1952, Fossati es dueño de una extensa carrera en la que dirigió a Danubio, Peñarol y River Plate de su país, los tres equipos en dos oportunidades.

También estuvo al frente del paraguayo Cerro Porteño, del argentino Colón, del ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria, del brasileño Internacional, de Al-Shabab y Al-Ahli de Arabia Saudí, de Al-Rayaan y Al-Saad de Catar y del Universitario peruano.

20250326 Entrevista a Jorge Fossati, tecnico y ex jugador de fútbol. Jorge Fossati con la última camiseta que vistió como arquero profesional: la de Coritiba de Brasil Foto: Inés Guimaraens

Por otra parte, dirigió a las selecciones de Uruguay, Perú y Catar.

Con Liga Deportiva Universitaria, Fossati conquistó una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana, mientras que con Al-Saad ganó la Liga de Campeones de la AFC.

Asimismo, se consagró en Uruguay con Peñarol, en Ecuador con Liga Deportiva Universitaria, en Catar con Al-Saad, en Paraguay con Cerro Porteño y en Perú con Universitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2048483262964682955&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido Jorge!



Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club.



Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como Ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos. pic.twitter.com/gTlGQrg5Ic — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 26, 2026

Ahora tendrá el desafío de consagrarse con Liverpool, que en los últimos años se convirtió en uno de los clubes más ganadores de Uruguay al conquistar en el período 2019-2026 una Liga Uruguaya, dos ediciones del Torneo Apertura, dos del Torneo Clausura, dos del Torneo Intermedio y tres de la Supercopa Uruguaya.

El próximo fin de semana, Fossati se estrenará con el negriazul en el encuentro que disputará frente a Danubio por la penúltima fecha del Apertura, ganado el fin de semana por Racing.

Con base en EFE