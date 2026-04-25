Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool: será el cuarto equipo uruguayo en su carrera

Jorge Fossati asumirá en las próximas horas como nuevo entrenador de Liverpool , luego de la salida de Camilo Speranza y el interinato de Gustavo Ferrín , confirmaron fuentes del club a Referí.

El entrenador alcanzó un acuerdo con la dirigencia negriazul, encabezada por José Luis Palma, este sábado por la mañana, y el lunes comenzará los entrenamientos con el club . Fuentes del negriazul indicaron este viernes que la negociación se manejó con "hermetismo" entre Palma y el representante de Fossati, Pablo Bentancur .

Fossati, de 73 años, viene de ser campeón de la Liga de Perú con Universitario en 2025 , logro que no impidió que el club prescindiera de sus servicios al final de la temporada. Estuvo en el fútbol peruano por tres años: llegó a Universitario en 2023, tuvo un paso por la selección peruana en 2024 y luego volvió a la U en 2025.

Liverpool será el cuarto equipo uruguayo que dirigirá. Debutó como entrenador en River Plate , al que dirigió de 1993 a 1995 y de 2019 a 2021. En Peñarol ganó su único Campeonato Uruguayo como DT en 1996, parte del segundo quinquenio carbonero, y volvió al club en 2014. A Danubio lo dirigió en tres oportunidades : de 1998 a 2001, de 2002 a 2003 y de 2021 a 2022.

Marcelo Bielsa fue a ver el partido entre Juventud de Las Piedras y Liverpool y protagonizó un tierno momento en la tribuna: mirá el video

Venta de futbolistas en el mercado uruguayo: Liverpool lidera el ranking, Nacional recaudó el doble que Peñarol y Defensor Sporting, y Boston River completa el top 5

También estuvo al frente de la selección uruguaya de 2004 a 2005, periodo en el que logró llevar a la celeste al repechaje para el Mundial de Alemania 2006, que perdió contra Australia.

Con 33 años de carrera, el entrenador cuenta con experiencia en Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Arabia Saudita, Qatar y Perú. Entre sus títulos más notables está la Copa Sudamericana que ganó con Liga de Quito en 2009, y una Liga de Campeones asiática con el Al Sadd qatarí en 2011.

Ahora se hará cargo de un Liverpool que marcha noveno en el Torneo Apertura con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El negriazul comenzó el año con Camilo Speranza en el banquillo, pero el DT renunció en la décima fecha del Torneo Apertura tras una serie de malos resultados y Gustavo Ferrín asumió como técnico interino por tres partidos, periodo en el que le ganó a Peñarol, perdió con Nacional y empató este sábado ante Juventud de Las Piedras.