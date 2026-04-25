Juan Martín Rodríguez es el nuevo presidente de la Lista 71: "Claro que pensamos en 2029, porque el gobierno ya tiró la toalla"

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, electo nuevo presidente de la Lista 71, aseguró en su discurso de asunción que el gobierno de Yamandú Orsi "ya tiró la toalla y se entregó", y consideró que Luis Lacalle Pou tiene la "responsabilidad histórica" de ganar las elecciones de 2029.

Rodríguez también cuestionó la política económica del gobierno nacional, aseguró que ministro Gabriel Oddone "mintió" en el Parlamento sobre las proyecciones del país y afirmó que el jerarca " es tan cómplice como el resto del Frente Amplio" .

Para Rodríguez, el ministro de Economía es "tan cómplice como los comunistas", porque —según él— "mintió en campaña" y "mintió el año pasado cuando fue al Parlamento". " Nos dibujó una realidad mágica, si alguien sabia que no iba a pasar era él . Ningún número le da la razón", dijo Rodríguez en su discurso en el Congreso de la Lista 71 .

Gabriel Oddone consideró que hablar de "estatización" de las AFAP es una "exageración" y dijo que no habrá "ninguna confiscación"

En esta instancia, el diputado fue electo como presidente de la principal lista del Herrerismo. "No corre más lo del policía bueno y malo, son todos malos y todos cómplices que tienen que hacerse cargo de la realidad", añadió sobre el gobierno de Yamandú Orsi .

El representante también dijo que "cuando la lógica de los gobernantes es 'como te digo una cosa o te digo la otra'", se genera "antipatía y hastío" en la población. "'No vamos a subir impuestos' y después te los subo, 'vamos a crear policías' y después lo que hago es llenar vacantes, cuando te digo que 'no vamos a cambiar la lógica de las AFAP' y ahora resulta que quieren proponer cambiarlas", enumeró.

"No acepto que el Partido Nacional tenga esa conducta parsimoniosa. Claro que pensamos en el 2029, porque el gobierno ya tiró la toalla y se entregó. Vamos a tener un gran capitán, nos vamos a encargar de decirle a Luis Lacalle Pou que tiene la responsabilidad histórica de devolverle a los uruguayos la confianza en el sistema", agregó el diputado.

A su vez, advirtió que si los políticos no pueden darle respuestas a la población, se corre el riesgo de entrar en un período de "antisistema" por el "hastío" de la gente.

También participaron del congreso el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, el presidente de la Comisión Departamental de Montevideo blanca Martín Lema y el presidente del Herrerismo Luis Alberto Heber, entre otros dirigentes nacionalistas.