Herrerismo no acompañará sanción definitiva del Presupuesto y llamó al resto del partido a no adherir a las modificaciones introducidas en el Senado

El Herrerismo decidió no acompañar las modificaciones introducidas en el Senado a la Ley de Presupuesto y exhortará al resto de integrantes del Partido Nacional a no votarlas , aseguró en redes sociales el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo con el legislador, esta decisión es producto de que las modificaciones introducidas en el Senado le hacen "daño" la institucionalidad parlamentaria y "afectan al país" .

Nuestras razones para votar NEGATIVO las modificaciones introducidas por el Senado al Proyecto de Ley de Presupuesto votado por la Cámara de Diputados. El @Herrerismo ha resuelto no acompañar las modificaciones y sugerir al @PNACIONAL no votarlas. pic.twitter.com/r1l9eP9rCh

En concreto, el Herrerismo no acompañará el "recorte" a la educación especial con el quite de $60 millones "destinados a maestros de apoyo para niños con discapacidad" .

PARLAMENTO Senadores del Frente Amplio celebraron reasignación de $ 320 millones del Presupuesto: la mayoría serán para reforzar educación

Parlamento Comisión del Senado votó proyecto de Presupuesto sin cambios respecto a Diputados y negociaciones seguirán en el plenario

También rechazarán la "eliminación" de los $12 millones "destinados a la construcción de viviendas accesibles para familias con personas con discapacidad" , aseguró el diputado durante el el desarrollo del congreso del sector.

Por otra parte, no apoyarán el artículo que busca "incrementar el salario del funcionario cuestionado por la gestión de pasaportes al inicio del gobierno".

Tampoco acompañarán las "ampliaciones de control" de la DGI que, según dijo Rodríguez, implican "una lógica de persecución".

El quinto artículo que no votarán es aquel que plantea la creación de un "régimen de privilegio" para un grupo reducido de funcionarios cercanos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la DGI.

Después, aseguró el legislador, no avalarán aquellos "cambios introducidos por el Senado" que significan aprobar "indirectamente" el "aumento" o "creación" de impuestos.

Además, no votarán la incorporación de criterio de "perspectiva de género" para adjudicar compras públicas, "por considerar que no necesariamente garantiza la mejor oferta".

En cuanto a los cambios en la Ley de Frontera, no apoyarán "dejar nuevamente afuera a los productos manufacturados nacionales del régimen especial de frontera".

Sobre los bienes decomisados por abigeato que van con destino "exclusivo" al Ministerio de Ganadería, insistirán en que "una parte debe ir a la Dirección de Seguridad Rural del Ministerio del Interior, que es quien realiza el trabajo territorial", aseguró Rodríguez.

Finalmente, el diputado reiteró que el conjunto de cambios "debilita la institucionalidad" y "no respeta" el trabajo realizado por la Cámara baja.