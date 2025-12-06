Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

Herrerismo no acompañará sanción definitiva del Presupuesto y llamó al resto del partido a no adherir a las modificaciones introducidas en el Senado

De acuerdo con el diputado Juan Martín Rodríguez, esta decisión es producto de que las modificaciones introducidas en el Senado le hacen "daño" la institucionalidad parlamentaria y afectan "al país"

6 de diciembre 2025 - 14:11hs
Foto de Archivo, Herrerismo&nbsp;

Foto de Archivo, Herrerismo 

Twitter @Herrerismo

El Herrerismo decidió no acompañar las modificaciones introducidas en el Senado a la Ley de Presupuesto y exhortará al resto de integrantes del Partido Nacional a no votarlas, aseguró en redes sociales el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_RodriguezJuan_/status/1997314146329649487?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el legislador, esta decisión es producto de que las modificaciones introducidas en el Senado le hacen "daño" la institucionalidad parlamentaria y "afectan al país".

En concreto, el Herrerismo no acompañará el "recorte" a la educación especial con el quite de $60 millones "destinados a maestros de apoyo para niños con discapacidad".

Más noticias
Archivo. Cámara de Senadores
Parlamento

Comisión del Senado votó proyecto de Presupuesto sin cambios respecto a Diputados y negociaciones seguirán en el plenario

Bancada de senadores del Frente Amplio en conferencia de prensa
PARLAMENTO

Senadores del Frente Amplio celebraron reasignación de $ 320 millones del Presupuesto: la mayoría serán para reforzar educación

También rechazarán la "eliminación" de los $12 millones "destinados a la construcción de viviendas accesibles para familias con personas con discapacidad", aseguró el diputado durante el el desarrollo del congreso del sector.

Por otra parte, no apoyarán el artículo que busca "incrementar el salario del funcionario cuestionado por la gestión de pasaportes al inicio del gobierno".

Tampoco acompañarán las "ampliaciones de control" de la DGI que, según dijo Rodríguez, implican "una lógica de persecución".

El quinto artículo que no votarán es aquel que plantea la creación de un "régimen de privilegio" para un grupo reducido de funcionarios cercanos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la DGI.

Después, aseguró el legislador, no avalarán aquellos "cambios introducidos por el Senado" que significan aprobar "indirectamente" el "aumento" o "creación" de impuestos.

Además, no votarán la incorporación de criterio de "perspectiva de género" para adjudicar compras públicas, "por considerar que no necesariamente garantiza la mejor oferta".

En cuanto a los cambios en la Ley de Frontera, no apoyarán "dejar nuevamente afuera a los productos manufacturados nacionales del régimen especial de frontera".

Sobre los bienes decomisados por abigeato que van con destino "exclusivo" al Ministerio de Ganadería, insistirán en que "una parte debe ir a la Dirección de Seguridad Rural del Ministerio del Interior, que es quien realiza el trabajo territorial", aseguró Rodríguez.

Finalmente, el diputado reiteró que el conjunto de cambios "debilita la institucionalidad" y "no respeta" el trabajo realizado por la Cámara baja.

Temas:

Herrerismo Presupuesto Cámara de Senadores Senado

Seguí leyendo

Las más leídas

Amas de casa y trabajadoras domésticas firmaron acuerdo salarial

Amas de casa y trabajadoras domésticas firmaron convenio salarial con tres categorías laborales

Gecko mauritánico
TACUAREMBÓ

"No son buenas noticias": apareció un gecko mauritánico en Tacuarembó, una especie "exótica" que llegó a Uruguay en los '70

Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni
MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió a un posible cruce con Uruguay en la segunda ronda del Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos