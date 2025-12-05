Dólar
CICLÓN

Metsul advierte por "escenario meteorológico altamente peligroso" que afectará a Uruguay la próxima semana: los detalles

Las proyecciones de Metsul indican que el miércoles 10, el ciclón alcanzará su máxima intensidad

5 de diciembre 2025 - 7:33hs
asfaltadovalizas (1)

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió sobre la formación de un ciclón intenso que podría impactar la región de Río Grande do Sul, Brasil, entre el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre. Este fenómeno meteorológico también representa un riesgo para Uruguay, con la probabilidad de intensas lluvias, fuertes vientos y tormentas severas.

ciclone0512e.jpg

Un ciclón que podría generar graves consecuencias

Según los modelos numéricos de predicción meteorológica, como el estadounidense GFS, la ciclogénesis comenzará el martes 9, cuando dos zonas de baja presión en la atmósfera se combinarán, generando un sistema de baja presión en superficie en Paraguay que se desplazará hacia el oeste de Río Grande do Sul. Este proceso de formación del ciclón provocará una caída drástica en la presión atmosférica, lo que generará condiciones de inestabilidad en la región, con tormentas fuertes y vientos intensos. Se trata de un "escenario meteorológico altamente peligroso", de acuerdo con el observatorio norteño.

ciclone0512g.jpg

La previsión indica que el miércoles 10, el ciclón alcanzará su máxima intensidad, situado frente a la costa de Río Grande do Sul. Esto traerá consigo vientos de hasta 100 km/h, marejadas ciclónicas y lluvias muy intensas que podrían superar los 100 mm en algunas áreas cercanas al centro del ciclón. En algunas zonas del sur de Brasil, se prevé la ocurrencia de tormentas severas, con posibilidad de granizo y vendavales destructivos.

Impacto en Uruguay

Si bien la mayor intensidad se espera en Brasil, los efectos de este ciclón podrían extenderse a Uruguay. Aunque las proyecciones aún son inciertas, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 km/h en algunas zonas del litoral uruguayo, con posibilidad de lluvias intensas en la franja sur y este del país.

ciclone0512b.jpg

Metsul Meteorología insta a la población de Uruguay y el sur de Brasil a mantenerse informada sobre las alertas meteorológicas y a tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas cercanas al litoral. Los mapas de los modelos meteorológicos muestran que el ciclón comenzará a formarse a partir de una baja presión profunda en la tarde del martes, y alcanzará su máxima intensidad durante la madrugada del miércoles. Con una presión atmosférica que podría bajar a niveles inusualmente bajos, como 990 hPa, el sistema se desplazará rápidamente hacia el este-sudeste durante el jueves, alejándose de la región con la misma velocidad con la que llegó.

ciclone0512c.jpg
Metsul Uruguay ciclón

