Metsul anuncia que este martes se desarrollará un ciclón que impactará a Uruguay con vientos fuertes: los detalles

La posible formación de un ciclón en el Atlántico, frente a la costa de Brasil, generó preocupación en la región. Sin embargo, los modelos meteorológicos compartidos por el observatorio brasileño Metsul indican que los efectos directos sobre Uruguay serán limitados, aunque sí podrían registrarse vientos fuertes en el Este y condiciones inestables durante el inicio de la semana.

Según los análisis atmosféricos, este martes 2 una zona de baja presión comenzará a profundizarse a la altura del Río de la Plata. Se trata de un sistema que todavía no reúne las características de un ciclón extratropical —que exige mayor organización, estructura vertical desde niveles altos a bajos y una presión central más baja—, pero sí será capaz de generar efectos puntuales.

Vientos fuertes en el Este de Uruguay Los datos proyectan que esta baja presión podría provocar vientos de entre 50 y 70 km/h en el este del país, especialmente en sectores costeros como Rocha y Maldonado. Esta misma situación afectaría también a Santa Vitória do Palmar, en el extremo sur de Rio Grande do Sul.

El fenómeno será transitorio: entre el miércoles 3 y el jueves 4, el centro de baja presión comenzará a alejarse rápidamente hacia el Este-Noreste, internándose en el Atlántico. Aunque mostrará una tendencia a organizarse, no se profundizará lo suficiente como para generar impactos severos en tierra firme.

El ciclón se formará lejos del continente Cuando el sistema termine de adquirir forma de ciclón —algo que los modelos ubican alrededor del jueves 4— ya estará muy lejos del continente, en pleno océano. Será visible la clásica espiral de nubes en las imágenes satelitales, pero sin posibilidad de generar vientos fuertes o intensos sobre Uruguay ni sobre Brasil. Lo más relevante no será el ciclón en sí, sino el frente frío asociado al sistema, que afectará principalmente a territorio brasileño.