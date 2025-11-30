Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol
El presidente de Peñarol criticó a los árbitros y le pasó un mensaje a los dirigentes de Nacional: "Con razón dijeron que eran los que querían. Ni lo llama el VAR"
30 de noviembre 2025 - 18:14hs
Ignacio Ruglio
Foto: Inés Guimaraens
Se jugaba el minuto 8 de la finalísima de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central cuando el árbitro Gustavo Tejera no sancionó penal en una jugada en la que Diego Romero, lateral izquierdo tricolor, en un intento por rechazar la pelota dentro del área, golpeó a Leonardo Fernández, quien entró primero en contacto con el balón.
El 10 de Peñarol cayó fulminado en el césped.
La jugada fue reclamada por los futbolistas de Peñarol, que entendían el árbitro debió sancionar penal.
Leo Fernández quedó tendido varios minutos en el piso, mientras el VAR revisaba la incidencia.
"Con razón dijeron que eran los que querían. Ni lo llama el VAR. Le pega con claridad y la peltoa estaba en cancha aún. Una vergüenza".
¿Dónde vio Ruglio la segunda final Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central?
El presidente aurinegro integró la comitiva de Peñarol, de 40 personas, que concurrió este domingo al estadio tricolor pero no vio el encuentro desde el palco en el que están sus compañeros y al que está invitado.
"Voy a ver el clásico en un televisor que me colocaron en el vestuario de Peñarol en el Parque Central", admitió Ruglio en el Polideportivo de canal 12, previo al partido.
Y agregó: "Los hinchas de Nacional no me pueden ni ver, así que mi presencia en el palco, no agregaría nada, por lo que prefiero verlo en el vestuario".