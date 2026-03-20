El festejo especial de Nahuel Herrera en España que se suma al alta tras su operación de hombro para volver a Peñarol, y el cambio de vuelo hacia Montevideo

Mientras Peñarol se prepara para jugar este sábado desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura, su zaguero Nahuel Herrera permanece en Madrid luego de haber sido intervenido quirúrgicamente este jueves del hombro derecho.

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El futbolista de 21 años pasó por el quirófano con éxito, tras haberse resentido esa zona en los primeros minutos del encuentro ante Danubio por la quinta fecha del citado certamen.

Para poder operarse en Madrid fueron muy importantes dos ex Peñarol: Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ya que ambos jugadores dieron contactos de clínicas en las que se intervino en España.

La cifra astronómica que percibe mensualmente Memphis Depay en Corinthians, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, y la deuda del club con él por US$ 7.600.000

El importante cambio reglamentario que habrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para 2026

Según pudo saber Referí, el futbolista ya fue dado de alta de la clínica y aguarda para viajar a Montevideo.

Un festejo muy especial

Mientras le dieron el alta de su intervención quirúrgica en su hombro derecho en la clínica de Madrid, Nahuel Herrera no olvidó una fecha importante.

Es que en las últimas horas celebró un nuevo aniversario con su novia, Nadia.

Y así lo hizo saber con un mensaje: "Feliz aniversario, mi amor", comenzó escribiendo.

Y añadió: "Gracias por estar siempre y ser mi gran compañera. Te amo mucho".

Herrera iba a viajar el domingo hacia Montevideo pero finalmente en España decidieron que estuviera cinco días en quietud con su hombro, por lo que cambiarán de vuelo para viajar el lunes y arribará en las primeras horas del martes próximo.

Tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación para retornar a las canchas.