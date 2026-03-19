Nahuel Herrera fue operado en Madrid y comienza su recuperación para volver a las canchas; mirá para cuándo estará a la orden en Peñarol

El zaguero de Peñarol , Nahuel Herrera , fue intervenido quirúrgicamente este jueves en Madrid, España, de la lesión de su hombre derecho de la que se había resentido en el partido ante Danubio de la quinta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo.

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El jugador de 21 años pasó por el quirófano luego de haber viajado el martes junto a su pareja Nadia y el directivo aurinegro Marcelo Solomita, a quienes se le sumó el empresario Edgardo Lasalvia, representante del defensa.

El lunes de la semana pasada el jugador fue sometido a una resonancia magnética y tras una charla que mantuvieron el martes, de común acuerdo la sanidad de Peñarol y él decidieron que se operara el hombro derecho, el mismo que se había lesionado contra Nacional en la primera jugada del primer clásico final de la Liga AUF Uruguaya 2025, en España.

Nahuel Herrera antes de su operación junto a su pareja Nadia, el directivo Marcelo Solomita y el empresario Edgardo Lasalvia

Nahuel Herrera antes de su operación junto a su pareja Nadia, el directivo Marcelo Solomita y el empresario Edgardo Lasalvia

Para eso fueron muy importantes dos ex Peñarol: Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ya que ambos futbolistas dieron contactos de clínicas en las que se podía operar Nahuel Herrera en España.

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Nahuel Herrera antes de su operación junto al empresario Edgardo Lasalvia Nahuel Herrera antes de su operación junto al empresario Edgardo Lasalvia

El tiempo de recuperación

Tras la operación, que demandó un tiempo de una hora, se espera que Herrera vuelva a Uruguay el próximo lunes.

Luego, comenzará una recuperación que le demandará un plazo estimado de entre 3 y 4 meses, por lo que volverá a estar a la orden para el segundo semestre de la temporada.

20251123 Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El juvenil se perderá el resto del Torneo Apertura y la primera parte del Intermedio, que tendrá una pausa por el Mundial 2026 entre junio y julio. Podría regresar para el segundo tramo del Intermedio o ya en el Clausura.

Tampoco estará en la primera fase de la Copa Libertadores, a jugarse entre abril y mayo, certamen para el que podrá estar en octavos de final, en caso de que Peñarol avance, prevista para el mes de agosto.