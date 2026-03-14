Nahuel Herrera se operará del hombro en España: cuánto llevará la recuperación del jugador de Peñarol

Nahuel Herrera se operará del hombro en Madrid , España, el próximo jueves, confirmó Peñarol en un comunicado publicado en sus redes sociales este sábado.

"Se informa que Nahuel Herrera viajará a Madrid para ser intervenido el jueves de la lesión de hombro que padeció durante el último partido", detalló el carbonero.

De acuerdo a la institución, el zaguero volverá a Uruguay "el próximo fin de semana", y realizará su recuperación "con la sanidad del club".

A Herrera se le salió el hombro derecho en el arranque del partido con Danubio del pasado fin de semana, una lesión idéntica a la que tuvo en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 , contra Nacional .

Sanidad: se informa que Nahuel Herrera viajará a Madrid para ser intervenido el jueves de la lesión de hombro que padeció durante el último partido. El regreso de Nahuel a Montevideo está previsto para el próximo fin de semana, realizando su recuperación con la sanidad del Club. pic.twitter.com/TuBLS4mgcR

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Tras esta segunda lesión, su representante Edgardo Lasalvia confirmó que el jugador debía pasar por una cirugía. "Se puede hacer de forma inmediata, la recuperación le va a demandar entre 60 y 90 días. Se estuvo resintiendo de lo que le pasó en el clásico y contra Danubio no le dio para mover el brazo", dijo a Carve Deportiva.

Con esta previsión, el futbolista quedará fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de las 10 fechas que restan del Torneo Apertura, por lo menos.

Según pudo saber Referí, los exjugadores del club Federico Valverde y Sebastián Cristóforo ayudaron a Peñarol. Una fuente del club informó que ambos futbolistas dieron contactos de clínicas en las que se puede operar Nahuel Herrera en España y por ese camino van los carboneros. Cabe resaltar que el segundo de ellos, también fue operado de un hombro.