Nahuel Herrera se operará del hombro en España: cuánto llevará la recuperación del jugador de Peñarol

Nahuel Herrera se operará del hombro en Madrid, España, el próximo jueves, confirmó Peñarol en un comunicado publicado en sus redes sociales este sábado.
"Se informa que Nahuel Herrera viajará a Madrid para ser intervenido el jueves de la lesión de hombro que padeció durante el último partido", detalló el carbonero.
De acuerdo a la institución, el zaguero volverá a Uruguay "el próximo fin de semana", y realizará su recuperación "con la sanidad del club".
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A Herrera se le salió el hombro derecho en el arranque del partido con Danubio del pasado fin de semana, una lesión idéntica a la que tuvo en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025, contra Nacional.
Tras esta segunda lesión, su representante Edgardo Lasalvia confirmó que el jugador debía pasar por una cirugía. "Se puede hacer de forma inmediata, la recuperación le va a demandar entre 60 y 90 días. Se estuvo resintiendo de lo que le pasó en el clásico y contra Danubio no le dio para mover el brazo", dijo a Carve Deportiva.
Con esta previsión, el futbolista quedará fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de las 10 fechas que restan del Torneo Apertura, por lo menos.
Según pudo saber Referí, los exjugadores del club Federico Valverde y Sebastián Cristóforo ayudaron a Peñarol. Una fuente del club informó que ambos futbolistas dieron contactos de clínicas en las que se puede operar Nahuel Herrera en España y por ese camino van los carboneros. Cabe resaltar que el segundo de ellos, también fue operado de un hombro.