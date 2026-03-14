Los convocados en Peñarol para el partido ante Albion: no está Eduardo Darias y regresa Germán Barbas

Diego Aguirre Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para el encuentro de esta noche ante Albion, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura a las 20:30 horas en el estadio Centenario, en la que destaca todavía la ausencia de Eduardo Darias pero que cuenta con el regreso de Germán Barbas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El pasado fin de semana, luego del empate 1-1 ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, en la conferencia de prensa Diego Aguirre había adelantado que están prontos para volver en el encuentro de este sábado Maximiliano Olivera y Eduardo Darias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2032852169120981267&partner=&hide_thread=false Lista de jugadores convocados para el partido frente a Albion, por la Fecha 6 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/7ygEniJFzG — PEÑAROL (@OficialCAP) March 14, 2026 No obstante, finalmente Darias no integra la lista de convocados para enfrentar a Albion esta noche, luego de haber sufrido un desgarro antes del clásico ante Nacional. No es así el caso de Maximiliano Olivera, que si forma parte de la convocatoria.

A su vez, Nahuel Herrera no estará por al menos tres meses y se perderá la fase de grupos de la Copa Libertadores y todo lo que resta del Torneo Apertura, debido a que se operará el hombro derecho, y los aurinegros recibieron contactos en España que les brindaron Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, para que se puede operar allí.

Con respecto a la última convocatoria, regresa a la convocatoria Germán Barbas luego de su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla, como también vuelve Eric Remedi y Brandon Álvarez. Quienes salieron de los citados son Nahuel Herrera, Diego Laxalt, Lorenzo Couture y Luciano González. El 11 de Peñarol para enfrentar a Albion Según pudo saber Referí, el equipo de Diego Aguirre que entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves fue con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.