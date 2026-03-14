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Los convocados en Peñarol para el partido ante Albion: no está Eduardo Darias y regresa Germán Barbas

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para enfrentar esta noche a Albion en la que destaca la ausencia de Darias y el regreso de Barbas

14 de marzo 2026 - 15:02hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para el encuentro de esta noche ante Albion, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura a las 20:30 horas en el estadio Centenario, en la que destaca todavía la ausencia de Eduardo Darias pero que cuenta con el regreso de Germán Barbas.

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No obstante, finalmente Darias no integra la lista de convocados para enfrentar a Albion esta noche, luego de haber sufrido un desgarro antes del clásico ante Nacional. No es así el caso de Maximiliano Olivera, que si forma parte de la convocatoria.

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Con respecto a la última convocatoria, regresa a la convocatoria Germán Barbas luego de su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla, como también vuelve Eric Remedi y Brandon Álvarez. Quienes salieron de los citados son Nahuel Herrera, Diego Laxalt, Lorenzo Couture y Luciano González.

El 11 de Peñarol para enfrentar a Albion

Según pudo saber Referí, el equipo de Diego Aguirre que entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves fue con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Temas:

Peñarol Albion Eduardo Darias Estadio Centenario Diego Aguirre

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