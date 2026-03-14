Los convocados en Peñarol para el partido ante Albion: no está Eduardo Darias y regresa Germán Barbas

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para el encuentro de esta noche ante Albion, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura a las 20:30 horas en el estadio Centenario, en la que destaca todavía la ausencia de Eduardo Darias pero que cuenta con el regreso de Germán Barbas.
El pasado fin de semana, luego del empate 1-1 ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, en la conferencia de prensa Diego Aguirre había adelantado que están prontos para volver en el encuentro de este sábado Maximiliano Olivera y Eduardo Darias.
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No obstante, finalmente Darias no integra la lista de convocados para enfrentar a Albion esta noche, luego de haber sufrido un desgarro antes del clásico ante Nacional. No es así el caso de Maximiliano Olivera, que si forma parte de la convocatoria.
A su vez, Nahuel Herrera no estará por al menos tres meses y se perderá la fase de grupos de la Copa Libertadores y todo lo que resta del Torneo Apertura, debido a que se operará el hombro derecho, y los aurinegros recibieron contactos en España que les brindaron Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, para que se puede operar allí.
Con respecto a la última convocatoria, regresa a la convocatoria Germán Barbas luego de su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla, como también vuelve Eric Remedi y Brandon Álvarez. Quienes salieron de los citados son Nahuel Herrera, Diego Laxalt, Lorenzo Couture y Luciano González.
El 11 de Peñarol para enfrentar a Albion
Según pudo saber Referí, el equipo de Diego Aguirre que entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves fue con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.