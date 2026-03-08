Peñarol no para de sumar lesionados: con Nahuel Herrera y Diego Laxalt ya son nueve las bajas del carbonero, aunque tiene buenas noticias

Nahuel Herrera en la previa del partido ante Danubio, del que salió lesionado a los 2 minutos

Las lesiones no dejan en paz a Peñarol . Desde el arranque de 2026 el carbonero no ha parado de sumar bajas , y en el empate 1-1 contra Danubio de este sábado agregó a la lista a Nahuel Herrera y Diego Laxalt .

A Herrera se le volvió a salir el hombro , como en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional, a los dos minutos del partido disputado esta noche en el Campeón del Siglo. El zaguero salió sustituido por Diego Laxalt , que a los 43 se tiró al césped con una molestia en el posterior y pidió el cambio. Para guardar las ventanas de variantes, Diego Aguirre dejó al equipo con diez en los últimos minutos del primer tiempo.

Consultado sobre estas dos lesiones, Aguirre dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que se trató de una "cadena de situaciones". "Pasa lo de Nahuel, que fue un accidente pero se le sale (el hombro) otra vez, y eso hace que hagamos el cambio por Laxalt , que en nuestra cabeza era un cambio para la última media hora", expresó.

La salida de Herrera, además, lo hizo cambiar el esquema de un 3-5-1-1 que había utilizado contra Nacional a un 4-2-3-1 . El entrenador explicó que pensó en poner a Maximiliano Lemos y mantener la táctica, pero "había un riesgo" de ponerlo a jugar casi 90 minutos por su falta de ritmo y prefirió poner a Laxalt y cambiar la idea.

Aguirre se mostró preocupado por la lesión de Herrera: "Lo de Nahuel me preocupa, mucho, porque no sé lo que va a pasar pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda, porque es un jugador tremendo".

La situación actual de las lesiones en Peñarol, y las buenas noticias que dio Diego Aguirre

20251130 Maximiliano Olivera de Peñarol ante Luciano Boggio de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Maximiliano Olivera de Peñarol ante Luciano Boggio de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Con las bajas de Herrera y Laxalt, Peñarol suma nueve jugadores lesionados, varios de ellos en la etapa final de su recuperación.

Eduardo Darias volvió a jugar este año luego de una larga inactividad por su rotura de ligamentos a principios de 2025, y tras disputar 58 minutos contra Montevideo City Torque se planteó que descansara para llegar al clásico contra Nacional. No solo no llegó a ese partido, sino que tampoco jugó contra Danubio el fin de semana siguiente.

Maximiliano Olivera, en tanto, tuvo minutos contra el tricolor tras estar un mes y medio afuera de las canchas por el esguince de rodilla que sufrió en el amistoso de pretemporada contra Colo Colo. Sin embargo, quedó fuera de la convocatoria contra Danubio.

Como buena noticia para Peñarol, Aguirre afirmó que ambos jugadores "van a estar para el próximo partido".

Otro jugador que no volvió a las canchas es Abel Hernández, que sufrió otro esguince de rodilla en el amistoso contra River Plate y viajó a España para tratar la lesión. Según Aguirre, el delantero "está recuperado y readaptándose a los entrenamientos". Su plan es darle minutos en los dos partidos previos al debut por Copa Libertadores, dentro de un mes, para que llegue con rodaje al torneo.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata El momento de la lesión de Abel Hernández

Lucas Hernández, en tanto, estuvo cerca de volver a las canchas tras su lesión en los meniscos en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, pero sufrió una lesión muscular en la semana previa al partido ante Central Español.

A estos seis jugadores se suman otros tres que están lesionados desde el año pasado: Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera, los tres por una rotura del ligamento cruzado anterior. El primero está afuera desde febrero de 2025, el segundo desde abril y el tercero desde setiembre.

Aguirre reconoció que comenzó el 2026 "con dificultades", con lesiones que lo llevan a buscar "alternativas" y a resolver situaciones "partido a partido". En ese sentido, valoró que "por suerte falta un mes para jugar Libertadores", donde cree que el plantel va a "mejorar y encontrar los mejores niveles". "No estamos pudiendo repetir un equipo y estamos solucionando temas que van pasando de lesiones que afectan en la forma de jugar, en la forma de parar el equipo. Ahí vamos", añadió.