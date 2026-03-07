Dólar
Ricardo Vairo respondió a la filtración de un acta no aprobada de la directiva de Nacional sobre la firma de contratos de los derechos de TV: "Un hecho grave"

"Nacional está por encima de cualquier interés individual o empresarial", afirmó el presidente tricolor en un mensaje publicado en su cuenta de X

7 de marzo 2026 - 20:18hs
Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, respondió a la filtración de un acta no aprobada de la directiva del club, en un fragmento que habla sobre la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, y aseguró que sancionarán al responsable de compartir el documento.

La sección de el acta fue filtrada este sábado por el periodista Eduardo Preve. En esta se indica que el dirigente Javier Gomensoro habló sobre el fallo del Ministerio de Economía que aplicó una serie de medidas preventivas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras detectar riesgos verosímiles de afectación a la competencia y al bienestar del consumidor en el proceso de la licitación de los derechos de TV del fútbol.

De acuerdo al acta filtrada, Gomensoro dijo que el fallo "es malo para mantener la libre competencia entre el streaming y el cable". "Lo más importante a su criterio es dejar la libre competencia entre el streaming y el cable y que no regulen como la tecnología podría interferir", se lee. José Decurnex explicó, por su parte, afirmó que el falló determina "la discusión que ya venía de hace tiempo, que es la división de los lotes entre el cable y el streaming", algo en lo que Gomensoro concordó.

Por último, el documento indica que Vairo comunicó que ese día iba a haber una reunión en la que esperaba que se firmaran los contratos. Luego, indica: "Los directivos intercambian sobre solicitudes de DirecTV sobre condiciones de salida del contrato. Se expresa preocupación sobre la situación actual de las cosas".

Horas después, Ricardo Vairo habló sobre la filtración a través de su cuenta de X. El presidente tricolor criticó que "la filtración de un borrador de acta de Directiva que aún no está aprobado y que está sujeto a modificaciones es un hecho grave e inadmisible".

"Iniciaremos acciones para identificar al o los responsables y aplicar las sanciones correspondientes", adelantó el mandatario, y remarcó que "Nacional está por encima de cualquier interés individual o empresarial". "Así lo defenderemos siempre, más unidos que nunca", concluyó.

