Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

José María Giménez aportó una asistencia en la victoria del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, y hasta salvó a una paloma: mirá el video

Atlético de Madrid y la Real Sociedad volverán a enfrentarse el próximo 18 de abril por la final de la Copa del Rey

7 de marzo 2026 - 18:19hs
José María Giménez con la paloma que sacó del campo de juego

José María Giménez con la paloma que sacó del campo de juego

El Atlético de Madrid venció 3-2 a la Real Sociedad en una nueva jornada de LaLiga de España, con José María Giménez como una de sus figuras. El uruguayo aportó una asistencia y hasta salvó a una paloma que cayó al campo de juego.

El Atleti comenzó ganando el partido a los 5 minutos del primer tiempo con un gol de Alexander Sorloth. Giuliano Simeone envió un lateral largo al área y Giménez cabeceó la pelota para que esta le cayera cerca del área chica al delantero noruego, que conectó de volea y puso el 1-0. Tres minutos después la Real empató el partido con un gol de Carlos Soler.

A los 21 minutos, cuando el marcador seguía 1-1, Giménez pidió al árbitro Adrián Cordero Vega detener el juego antes de que Simeone lanzara un nuevo lateral. En ese momento, el uruguayo levantó a una paloma que estaba cerca del área, y la dejó a un costado del campo de juego.

El curioso gesto fue aplaudido por los hinchas del Atleti presentes en el estadio Metropolitano. La televisación mostró que la paloma quedó en uno de los accesos de la cancha.

Atlético de Madrid 
CHAMPIONS

Atlético de Madrid 4-1 Brujas por UEFA Champions League: el colchonero a octavos de final con Josema Giménez en cancha en los 7' finales

El mediocampista de Real Madrid Federico Valverde celebra su gol, segundo del equipo blanco, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos, en Vigo, junto a Vinícius Jr.
ESPAÑA

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 2-1 sobre Celta de Vigo por LaLiga de España

Embed

Las emociones volvieron en la mitad del segundo tiempo. A los 67 minutos Nicolás González puso el 2-1, tras una gran asistencia de taco de Antoine Griezmann, ambos ingresados 13 minutos antes. La Real le aguó rápido la alegría a su rival, ya que un minuto después Mikel Oyarzábal volvió a empatar el encuentro con un golazo de afuera del área.

Finalmente los dirigidos por Pablo Simeone se llevaron el partido gracias a un nuevo gol de González, que cabeceó un centro de Matteo Ruggeri y puso el 3-2 definitivo a los 81 minutos.

Con esta victoria Atlético alcanzó los 54 puntos, que lo mantienen tercero en LaLiga a 11 puntos del puntero Barcelona y a nueve del Real Madrid. La Real, en tanto, está novena con 35 puntos, a cinco unidades del Celta, que está sexto en el último cupo para las copas internacionales.

Ambos equipos volverán a enfrentarse en la final de la Copa del Rey, que se jugará el próximo 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. El Atleti clasificó luego de eliminar al Barcelona con un global de 4-3, mientras que Real Sociedad superó su clásico vasco, el Athletic Bilbao, por 1-0.

Embed - ¡CON DOBLETE de #NICO! #ATLÉTICO GANÓ un PARTIDO CAÓTICO | Atl. Madrid 3–2 Real Sociedad | Resumen
Temas:

José María Giménez Atlético de Madrid Real Sociedad LaLiga España

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Danubio: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la quinta fecha del Torneo Apertura

El durísimo accidente de Max Verstappen en la clasificación en el Gran Premio de Australia: mira el video
FÓRMULA 1

El durísimo accidente de Max Verstappen en la clasificación en el Gran Premio de Australia: mira el video

Jesús Trindade será titular en Peñarol
EN VIVO

Peñarol vs Danubio EN VIVO: Aguirre y Monarriz confirmaron los equipos con los que saldrán a la cancha en el Campeón del Siglo

Javier Mascherano brindó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y Donald Trump

Javier Mascherano brindó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y Donald Trump

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos