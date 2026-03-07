José María Giménez aportó una asistencia en la victoria del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, y hasta salvó a una paloma: mirá el video

El Atlético de Madrid venció 3-2 a la Real Sociedad en una nueva jornada de LaLiga de España , con José María Giménez como una de sus figuras. El uruguayo aportó una asistencia y hasta salvó a una paloma que cayó al campo de juego.

El Atleti comenzó ganando el partido a los 5 minutos del primer tiempo con un gol de Alexander Sorloth . Giuliano Simeone envió un lateral largo al área y Giménez cabeceó la pelota para que esta le cayera cerca del área chica al delantero noruego, que conectó de volea y puso el 1-0 . Tres minutos después la Real empató el partido con un gol de Carlos Soler.

A los 21 minutos, cuando el marcador seguía 1-1 , Giménez pidió al árbitro Adrián Cordero Vega detener el juego antes de que Simeone lanzara un nuevo lateral. En ese momento, el uruguayo levantó a una paloma que estaba cerca del área , y la dejó a un costado del campo de juego.

El curioso gesto fue aplaudido por los hinchas del Atleti presentes en el estadio Metropolitano . La televisación mostró que la paloma quedó en uno de los accesos de la cancha .

Giménez sacó a una paloma que estaba en el césped del Metropolitano, donde pidió parar el partido para sacarla del terreno de juego.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/LORlZUX9Gu — DSPORTS (@DSports) March 7, 2026

Las emociones volvieron en la mitad del segundo tiempo. A los 67 minutos Nicolás González puso el 2-1, tras una gran asistencia de taco de Antoine Griezmann, ambos ingresados 13 minutos antes. La Real le aguó rápido la alegría a su rival, ya que un minuto después Mikel Oyarzábal volvió a empatar el encuentro con un golazo de afuera del área.

Finalmente los dirigidos por Pablo Simeone se llevaron el partido gracias a un nuevo gol de González, que cabeceó un centro de Matteo Ruggeri y puso el 3-2 definitivo a los 81 minutos.

Con esta victoria Atlético alcanzó los 54 puntos, que lo mantienen tercero en LaLiga a 11 puntos del puntero Barcelona y a nueve del Real Madrid. La Real, en tanto, está novena con 35 puntos, a cinco unidades del Celta, que está sexto en el último cupo para las copas internacionales.

Ambos equipos volverán a enfrentarse en la final de la Copa del Rey, que se jugará el próximo 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. El Atleti clasificó luego de eliminar al Barcelona con un global de 4-3, mientras que Real Sociedad superó su clásico vasco, el Athletic Bilbao, por 1-0.